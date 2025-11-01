Триста млн гривен. Известный украинский клуб имеет колоссальные долги

Юрий Юрченко, адвокат бывшего футболиста «Днепра-1» Евгения Пидлепенца, рассказал о долгах команды, а также поделился информацией о продолжающемся судебном процессе.

«Мы подали заявление в Палату по разрешению споров УАФ о взыскании с «Днепра-1» соответствующего долга около двух лет назад после снятия команды с соревнований. Это дело почему-то откладывалось достаточно долго по неизвестным нам причинам.

«Днепр-1» снялся с соревнований и, насколько нам известно, остается аффилированным членом Днепропетровской ассоциации футбола. Клуб остается членом, то есть субъектом футбола, грубо говоря, под юрисдикцией УАФ, как и все действующие клубы.

Благодаря этому он может получать соответствующие выплаты солидарности и другие компенсационные выплаты, принадлежащие клубу, воспитавшему или участвовавшему в воспитании соответствующих футболистов.

Насколько мы понимаем, то «Днепр» этим воспользовался сполна. Нет вопросов – клуб заслужил воспитанием футболиста право на соответствующие средства и может их получить. Однако это не освобождает клуб от погашения его долгов перед другими лицами.

В интересах Евгения мы подали соответствующее заявление. Суд ее принял к рассмотрению. Как нам известно, подали и другие субъекты, которым якобы «Днепр-1» виноват средства.

Мы не исключаем, что еще будут возбуждены уголовные дела в отношении тех долгов, которые странным образом появились. Предполагается, что это фиктивные соглашения и фиктивные долги. Так это или нет – в порядке уголовного дела будем выяснять, поскольку вызывают вопросы долги более чем на 300 миллионов гривен», – рассказал Юрченко.

Кроме Евгения Пидлепенца в суд ранее обратился и донецкий «Шахтер», который требует от «Днепра-1» деньги за переход Александра Пихаленка в киевское «Динамо». «Горняки» претендуют на процент от суммы трансфера украинского футболиста.