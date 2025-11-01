Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триста млн гривен. Известный украинский клуб имеет колоссальные долги
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 13:03 |
1471
1

Триста млн гривен. Известный украинский клуб имеет колоссальные долги

Адвокат Юрий Юрченко рассказал о судебном процессе в отношении «Днепра-1»

01 ноября 2025, 13:03 |
1471
1 Comments
Триста млн гривен. Известный украинский клуб имеет колоссальные долги
СК Днепр-1

Юрий Юрченко, адвокат бывшего футболиста «Днепра-1» Евгения Пидлепенца, рассказал о долгах команды, а также поделился информацией о продолжающемся судебном процессе.

«Мы подали заявление в Палату по разрешению споров УАФ о взыскании с «Днепра-1» соответствующего долга около двух лет назад после снятия команды с соревнований. Это дело почему-то откладывалось достаточно долго по неизвестным нам причинам.

«Днепр-1» снялся с соревнований и, насколько нам известно, остается аффилированным членом Днепропетровской ассоциации футбола. Клуб остается членом, то есть субъектом футбола, грубо говоря, под юрисдикцией УАФ, как и все действующие клубы.

Благодаря этому он может получать соответствующие выплаты солидарности и другие компенсационные выплаты, принадлежащие клубу, воспитавшему или участвовавшему в воспитании соответствующих футболистов.

Насколько мы понимаем, то «Днепр» этим воспользовался сполна. Нет вопросов – клуб заслужил воспитанием футболиста право на соответствующие средства и может их получить. Однако это не освобождает клуб от погашения его долгов перед другими лицами.

В интересах Евгения мы подали соответствующее заявление. Суд ее принял к рассмотрению. Как нам известно, подали и другие субъекты, которым якобы «Днепр-1» виноват средства.

Мы не исключаем, что еще будут возбуждены уголовные дела в отношении тех долгов, которые странным образом появились. Предполагается, что это фиктивные соглашения и фиктивные долги. Так это или нет – в порядке уголовного дела будем выяснять, поскольку вызывают вопросы долги более чем на 300 миллионов гривен», – рассказал Юрченко.

Кроме Евгения Пидлепенца в суд ранее обратился и донецкий «Шахтер», который требует от «Днепра-1» деньги за переход Александра Пихаленка в киевское «Динамо». «Горняки» претендуют на процент от суммы трансфера украинского футболиста.

По теме:
Легионер Вереса: «Имел честь играть рядом с Чигринским»
Украинское Класико и другие матчи. Кто обслужит поединки 11-го тура УПЛ
Рецепт успеха? Тренер одного из лидеров УПЛ процитировал Лобановского
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер Донецк Юрий Юрченко суд долги
Николай Титюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Футбол | 01 ноября 2025, 12:37 0
Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах

Заинтересованность выразили 15 стран

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31 октября 2025, 19:34 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Футбол | 01.11.2025, 09:22
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01.11.2025, 07:05
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Футбол | 31.10.2025, 16:42
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
знову сліди бені... Мало того що довів  Україну до катастроофи зі своїм зеленим буратіно, так ще й у футболі, у баскетболі, в усьому українському спорті понасирав, де тільки дістав.
Ответить
0
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
31.10.2025, 08:09 6
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
30.10.2025, 17:16 7
Футбол
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
31.10.2025, 06:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем