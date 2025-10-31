Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бразилец, которым интересуется Динамо, может перебраться в российский клуб
Бразилия
31 октября 2025, 18:11 |
В услугах Леандриньо заинтересованы не только «бело-синие», но и «Спартак»

Instagram. Леандриньо 

Защитник бразильского «Васко да Гама» Леандриньо покинет нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Atenção Vascaínos.

Услугами 20-летнего футболиста интересуется киевское «Динамо», однако борьбу за игрока начал российский «Спартак», который в ближайшее время планирует провести переговоры с бразильским клубом.

«Васко да Гама» уже приступил к планированию на 2026 год, анализируя трансферный рынок с учетом прибытия и ухода игроков. Среди футболистов, которые могут уйти, есть Леандриньо, который нужен московскому «Спартаку».

Ожидается, что в ближайшие дни российская команда начнет переговоры о приобретении молодого игрока из чемпионата Бразилии.

«Васко» выслушает предложение от российской команды и не будут препятствовать трансферу. Особенно учитывая, что Леандриньо не получает много возможностей в стартовом составе в нынешнем сезоне», – сообщил источник.

