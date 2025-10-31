Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 октября 2025, 17:42 | Обновлено 31 октября 2025, 17:43
Ближайшие матчи станут решающими. Фиорентина близка к смене тренера

Соперник «Динамо» в Лиге конференций имеет проблемы

Ближайшие матчи станут решающими. Фиорентина близка к смене тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фиорентина» уже в ближайшее время может уволить Стефано Пиоли, сообщает Николо Скира.

В клубе уже сформирован короткий список кандидатов на замену итальянскому специалисту, в который вошли Тьяго Мотта, Паоло Ваноли, Даниле Де Росси и Алессандро Неста.

Однако у Пиоли есть шанс остаться, если «фиалки» выиграют следующие матчи. В противном случае Стефано будет уволен.

После девяти сыгранных матчей «Фиорентина» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, имея 4 очка и ни одной победы. В то же время в Лиге конференций «фиалки» стартовали с двух побед.

Следующий матч «фиалки» проведут 2 ноября в 16:00 против «Лечче».

Напомним, что «Фиорентина» является одним из соперников «Динамо» на групповом этапе Лиги конференций. Матч киевлян с итальянским клубом запланирован на 11 декабря.

Стефано Пиоли Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Динамо Киев Лечче Тиаго Мотта Даниэле Де Росси Алессандро Неста
Иван Чирко Источник: Николо Скира
