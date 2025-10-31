Ближайшие матчи станут решающими. Фиорентина близка к смене тренера
Соперник «Динамо» в Лиге конференций имеет проблемы
«Фиорентина» уже в ближайшее время может уволить Стефано Пиоли, сообщает Николо Скира.
В клубе уже сформирован короткий список кандидатов на замену итальянскому специалисту, в который вошли Тьяго Мотта, Паоло Ваноли, Даниле Де Росси и Алессандро Неста.
Однако у Пиоли есть шанс остаться, если «фиалки» выиграют следующие матчи. В противном случае Стефано будет уволен.
После девяти сыгранных матчей «Фиорентина» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, имея 4 очка и ни одной победы. В то же время в Лиге конференций «фиалки» стартовали с двух побед.
Следующий матч «фиалки» проведут 2 ноября в 16:00 против «Лечче».
Напомним, что «Фиорентина» является одним из соперников «Динамо» на групповом этапе Лиги конференций. Матч киевлян с итальянским клубом запланирован на 11 декабря.
In #Fiorentina’s short list as possible Stefano #Pioli’s replacement there are Thiago #Motta, Paolo #Vanoli, Daniele #DeRossi and Alessandro #Nesta. Up to Pioli: if the coach doesn’t win the next games, he will be sacked. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 31, 2025
