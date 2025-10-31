Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 октября 2025, 14:11 | Обновлено 31 октября 2025, 14:18
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Немецкая и украинская классики, час Х для Ливерпуля, у Ромы снова экзамен

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в еврокубковых поединках в период с 1-го по 2-е ноября.

Чемпионат Англии

10 тур

1.11.2025

«Тоттенхэм» – «Челси»

Встретятся две лучшие атаки АПЛ – у обоих по 17 забитых мячей (столько же имеет и «МанСити», но там есть Холанд, а у этих Холанда и близко нет). «Шпоры» выдали один из лучших стартов в своей новейшей истории. Несмотря на отсутствие в составе звезд первой величины, «Хотспур» много забивают, мало пропускают, а главное – берут свои очки. Стало быть, назначение на тренерский мостик Томаса Франка пока что себя оправдывает. А вот «аристократы» пока что не блещут. Команда Энцо Марески до сих пор в поиске своей игры. То есть, с момента финала клубного чемпионата мира. И травмированных до сих пор у «Челси» хватает. Несмотря на то, что в последних четырех очных встречах неизменно первенствовали «синие», все-таки сейчас расклад в пользу «шпор». На мой взгляд, в этой игре хозяева как минимум не проиграют.

«Ливерпуль» – «Астон Вилла»

Руководство «Ливерпуля» приостановило переговоры с Арне Слотом о продлении контракта. Более того, по слухам, если нидерландскому тренеру не удастся вывести «красных» из крутого пике, его могут вообще отправить в отставку. И есть ведь за что. Последние пять матчей внутреннего календаря действующий чемпион проиграл. И это после рекордной летней закупки. Да, в лазарете мерсисайдцев хватает пациентов, но это ведь не может считаться оправданием для такой команды. А вот «Вилла» потихоньку выбирается из стартовых неудач. В минувшем туре подопечные Эмери победили «МанСити». Правда, забитые голы в нынешнем сезоне бирмингемцам даются непросто. Тем не менее, предположу, что в этой игре наиболее вероятная ставка «обе забьют».

Чемпионат Германии

9 тур

1.11.2025

«Бавария» – «Байер»

Чемпион против вице-чемпиона. И этим многое сказано. Хотя былого напряжения в этом поединке может и не быть, настолько впечатляющая сейчас «Бавария». Хотя и к чести «фармацевтов» нужно отметить, что и «Леверкузен» в последнее время хорош. Если вынести за скобки недавний их влет «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, то сейчас «Байер» – весьма конкурентоспособная команда. Таки да, внезапная замена Эрика тен Хага на Каспера Юльмана была скорее своевременной, нежели скандальной, ведь после проваленного старта «Леверкузен» уже практически на грани попадания в топ-четыре. Тем не менее, против такой потрясающей баварской машины и еще более потрясающего Кейна у гостей вряд ли отыщутся шансы. Посему, на мой взгляд, «Бавария» победит. Хотя и не без проблем.

Чемпионат Испании

11 тур

2.11.2025

«Барселона» – «Эльче»

Действующий чемпион против крепкого середняка. Крепкого – на данном временном отрезке. А действующий чемпион – это не кто иной, как сама «Барселона». Если бы я давал прогноз на этот матч в минувшем чемпионате, то здесь двух мнений быть попросту не могло: победа каталонцев. Причем не просто победа, а уверенная победа. Крупная. Но сейчас я все-таки воздержусь от лестных эпитетов в сторону «блауграны». Формула успеха Ханси Флика в нынешнем сезоне уже не работает. В последних пяти матчах «Барса» пропускает в среднем по два гола. Плюс – к куче травмированных присоединился и Педри. Не забываем и о не самом лучшем настроении «больше, чем клуба» после поражения в класико. Одним словом, очень непростой будет эта игра для хозяев. Предположу, что «обе забьют».

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Италии

10 тур

1.11.2025

«Наполи» – «Комо»

Очень непростой соперник для действующего чемпиона. Хотя бы потому, что из-за травм действующий чемпион лишился двух своих главных бельгийцев – Лукаку и Де Брюйне. К тому же, защита «Комо» сейчас – одна из лучших в серии А. Да и Сеск Фабрегас уже сейчас – топовый мастер по каттеначио. Не удивлюсь, если этот поединок завершится нулевой ничьей. Я бы именно на такой итог рекомендовал ставить.

2.11.2025

«Милан» – «Рома»

«Волки» мало забивают, но еще меньше пропускают. Футбол «Гаспа» во всей его неизящной красоте. Тем не менее, именно такой футбол способен приносить результат в тамошнем чемпионате. Да и не только там. В последней игре накануне этого поединка – против «Пармы» – за «Рому» отличился наш Артем Довбык, из-за чего сразу же получил порцию комплиментов. И от Гасперини в том числе. Наверняка Артем сыграет и против «Милана». Аллегри, как и Гасп, мастер сушить игру, играть на ноль в защите. Так что вряд ли в этом поединке будет забито больше одного мяча.

Чемпионат Украины

11 тур

2.11.2025

«Шахтер» – «Динамо»

К главному матчу осеннего календаря наши гранды подошли ноздря в ноздрю: «горняки» лидируют, опережая идущее на втором месте «Динамо» всего на один балл. Вместе с тем нужно отметить и далеко не лучшую форму наших топов. Перед матчами минувшего тура у «бело-синих» была черная полоса неудач из шести матчей подряд, у «оранжево-черных» – из трех. Оба гегемона свои неудачные серии прервали аналогичными разгромами – по 4:0. И на таком фоне сошлись в первой серии «класичного» – в 1/8 финала Кубка Украины. В той серии победили динамовцы, хотя первый тайм противостояния команда Александра Шовковского проиграла вчистую. Но затем, невесть почему, команда Арды Турана отдала и инициативу, и игру. На мой взгляд, оба тренера попытаются сделать вывод из их кубкового матча. И во второй «серии», на мой взгляд, сильнее окажутся дончане.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
