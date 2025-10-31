Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После вылета из Кубка эксперт объяснил, почему не стоит критиковать Турана
Кубок Украины
31 октября 2025, 14:24 |
747
0

После вылета из Кубка эксперт объяснил, почему не стоит критиковать Турана

Олег Федорчук оценил участников четвертьфинала Кубка Украины по футболу

31 октября 2025, 14:24 |
747
0
После вылета из Кубка эксперт объяснил, почему не стоит критиковать Турана
Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий в текущем розыгрыше второго по рангу отечественного турнира:

– Подавляющее большинство команд заслуженно завоевало право так долго продержаться на кубковой дистанции. В частности, какие могут быть сомнения относительно взлета второлигового киевского «Локомотива», который поочередно выбил элитные «Верес», «Колос», а в борьбе за путевку в четвертьфинал с винницкой «Нивой», оказавшись в меньшинстве в компенсированное время, все же забил победный гол. Хотя были клубы, которым везло с жеребьевкой, как, например, «Феникс-Мариуполь», который не запомнился содержательными действиями.

– Кстати, раз уж зашла речь о жеребьевке, которая на этот раз была «слепой», как бы вы оценили новый формат кубкового розыгрыша, где имела возможность стартовать большая часть любительских команд?

– На мой взгляд, такой формат стал важным стимулом прежде всего для поддержки спонсоров тех аматорских клубов, которые стремились сократить путь к признанию именно благодаря кубковому турниру. Взять, к примеру, тот же «Агротех», который имел возможность выяснять отношения с представителями УПЛ, Первой лиги, став «грозой авторитетов». Вот почему такой формат имеет право на существование.

– Можно ли ожидать сюрпризов и на стадии четвертьфиналов?

– Многое будет зависеть от жеребьевки. Упомянутый «Локомотив» еще может испортить настроение кому-то из команд рангом выше, а лидер Первой лиги – «Буковина» – в состоянии дать бой представителям элитного дивизиона.

– Кстати, чем вы можете объяснить, что в центральном матче 1/8 финала между «Динамо» и «Шахтером» были два разных тайма?

– На мой взгляд, наставник «горняков» Арда Туран не заслужил того шквала критики, который обрушился на него после поражения. Он – новый человек в «Шахтере», и не по его вине команду покинула целая группа ведущих футболистов. Равнозначной замены тем же лидерам – Судакову, Кевину – не нашлось. И когда после пропущенного мяча в начале второго тайма динамовцы большими силами побежали отыгрываться, в рядах «горняков» не оказалось игроков, которые могли бы остановить этот натиск. К тому же слабый уровень подготовки продемонстрировали защитники «Шахтера» Матвиенко, Конопля, Бондарь, не выручил и вратарь Ризнык. Следует уточнить, что все это – игроки национальной сборной Украины.
На мой взгляд, несмотря на провальный первый тайм, динамовцы, проявив характер, тактическую гибкость и настойчивость в достижении нужного результата, заслуженно пробились в следующий раунд. Угадал их наставник Александр Шовковский и с заменами.

– По вашему мнению, подопечные Александра Шовковского главные претенденты на завоевание почетного трофея?

– Да, одного финалиста я вижу – «Динамо». Компанию ему может составить кто-то из представителей элиты: ЛНЗ или «Металлист 1925». Хотя не все так однозначно. Ведь четвертьфинальные поединки запланированы на весну 2026 года, и многое будет зависеть от того, как команды проведут подготовительный период, сохранят ли лидеров, как поработают на трансферном рынке. В конце концов, не стоит забывать старую истину: у кубкового турнира – свои законы.

Ранее Юрий Вернидуб прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Обидчик Шахтера в Лиге конференций остался без тренера
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Стало известно, выедет ли ФК Лесное на ближайший матч чемпионата ПФЛ
Олег Федорчук Кубок Украины по футболу Арда Туран инсайд Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Футбол | 31 октября 2025, 14:29 1
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф

Сложный период в карьере тренера

Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Футбол | 30 октября 2025, 17:20 22
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе

Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30.10.2025, 21:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31.10.2025, 03:55
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Футбол | 31.10.2025, 10:55
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02 1
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем