После вылета из Кубка эксперт объяснил, почему не стоит критиковать Турана

Известный украинский тренер Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий в текущем розыгрыше второго по рангу отечественного турнира:

– Подавляющее большинство команд заслуженно завоевало право так долго продержаться на кубковой дистанции. В частности, какие могут быть сомнения относительно взлета второлигового киевского «Локомотива», который поочередно выбил элитные «Верес», «Колос», а в борьбе за путевку в четвертьфинал с винницкой «Нивой», оказавшись в меньшинстве в компенсированное время, все же забил победный гол. Хотя были клубы, которым везло с жеребьевкой, как, например, «Феникс-Мариуполь», который не запомнился содержательными действиями.

– Кстати, раз уж зашла речь о жеребьевке, которая на этот раз была «слепой», как бы вы оценили новый формат кубкового розыгрыша, где имела возможность стартовать большая часть любительских команд?

– На мой взгляд, такой формат стал важным стимулом прежде всего для поддержки спонсоров тех аматорских клубов, которые стремились сократить путь к признанию именно благодаря кубковому турниру. Взять, к примеру, тот же «Агротех», который имел возможность выяснять отношения с представителями УПЛ, Первой лиги, став «грозой авторитетов». Вот почему такой формат имеет право на существование.

– Можно ли ожидать сюрпризов и на стадии четвертьфиналов?

– Многое будет зависеть от жеребьевки. Упомянутый «Локомотив» еще может испортить настроение кому-то из команд рангом выше, а лидер Первой лиги – «Буковина» – в состоянии дать бой представителям элитного дивизиона.

– Кстати, чем вы можете объяснить, что в центральном матче 1/8 финала между «Динамо» и «Шахтером» были два разных тайма?

– На мой взгляд, наставник «горняков» Арда Туран не заслужил того шквала критики, который обрушился на него после поражения. Он – новый человек в «Шахтере», и не по его вине команду покинула целая группа ведущих футболистов. Равнозначной замены тем же лидерам – Судакову, Кевину – не нашлось. И когда после пропущенного мяча в начале второго тайма динамовцы большими силами побежали отыгрываться, в рядах «горняков» не оказалось игроков, которые могли бы остановить этот натиск. К тому же слабый уровень подготовки продемонстрировали защитники «Шахтера» Матвиенко, Конопля, Бондарь, не выручил и вратарь Ризнык. Следует уточнить, что все это – игроки национальной сборной Украины.

На мой взгляд, несмотря на провальный первый тайм, динамовцы, проявив характер, тактическую гибкость и настойчивость в достижении нужного результата, заслуженно пробились в следующий раунд. Угадал их наставник Александр Шовковский и с заменами.

– По вашему мнению, подопечные Александра Шовковского – главные претенденты на завоевание почетного трофея?

– Да, одного финалиста я вижу – «Динамо». Компанию ему может составить кто-то из представителей элиты: ЛНЗ или «Металлист 1925». Хотя не все так однозначно. Ведь четвертьфинальные поединки запланированы на весну 2026 года, и многое будет зависеть от того, как команды проведут подготовительный период, сохранят ли лидеров, как поработают на трансферном рынке. В конце концов, не стоит забывать старую истину: у кубкового турнира – свои законы.

Ранее Юрий Вернидуб прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Украины.