Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19
Матч против Шахтера U-19 стал знаковым для Матвея Пономаренко
Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко оформил дубль в выездном матче 11-го тура Национальной лиги U19 против донецкого "Шахтера" (2:3).
Таким образом динамовец доказал счет забитых мячей за время выступлений в турнире до 46 (из них 6 - в составе «Зари», за которую выступал на правах аренды в сезоне-2022/2023), и по этому показателю опередил своего бывшего одноклубника Дмитрия Кремчанина, став лучшим 9-м бомбардировщиком.
Нынешний сезон уже четвертый для Матвея в юношеском первенстве, за это время он провел в турнире 77 матчей (24 – за «Зарю», 53 – «Динамо»)
Забитые мячи Матвея Пономаренко по сезонам в чемпионате U19 / Национальной лиге U19
- 2022/2023 – 6
- 2023/2024 – 24
- 2024/2025 – 12
- 2025/2026 – 4 (сезон продолжается)
В нынешнем сезоне молодежного первенства Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 11 сыгранных матчей.
