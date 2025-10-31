Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 13:49 | Обновлено 31 октября 2025, 13:50
Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19

Матч против Шахтера U-19 стал знаковым для Матвея Пономаренко

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко оформил дубль в выездном матче 11-го тура Национальной лиги U19 против донецкого "Шахтера" (2:3).

Таким образом динамовец доказал счет забитых мячей за время выступлений в турнире до 46 (из них 6 - в составе «Зари», за которую выступал на правах аренды в сезоне-2022/2023), и по этому показателю опередил своего бывшего одноклубника Дмитрия Кремчанина, став лучшим 9-м бомбардировщиком.

Нынешний сезон уже четвертый для Матвея в юношеском первенстве, за это время он провел в турнире 77 матчей (24 – за «Зарю», 53 – «Динамо»)

Забитые мячи Матвея Пономаренко по сезонам в чемпионате U19 / Национальной лиге U19

  • 2022/2023 – 6
  • 2023/2024 – 24
  • 2024/2025 – 12
  • 2025/2026 – 4 (сезон продолжается)

В нынешнем сезоне молодежного первенства Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 11 сыгранных матчей.

Матвей Пономаренко Динамо Киев U-19 Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 рекорд
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
