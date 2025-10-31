Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 13:25 | Обновлено 31 октября 2025, 13:40
821
9

ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера

Губенко оформил победный мяч

ФК Динамо Киев

В матче юношеского чемпионата Украины U-19 Динамо обыграло Шахтер 3:2, а победный мяч на 89-й минуте забил Константин Губенко.

Нужно сказать, что гол получился достаточно необычным – мяч по странной траектории залетел в ворота Шахтера. Кажется, будто игроку киевлян даже помог ветер.

Динамо набирает 25 очков и на два пункта отстает от Шахтера.

По теме:
Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Видно, что бил по воротам, умеет закручивать мяч. 
Ответить
+1
ZANREGENT
Ни хрена себе!)
Ответить
+1
DK2025
Гол сезона
Ответить
0
Dynamic
Київський Динамівський характер! Ось що це було
Такому навчають тільки в величній столиці України💯💯🤍💙🤍💙
Ответить
0
Alexander Киев
Це вітер) був навіс і залетіло 😁
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
COBA
Воротар провтикав.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
