ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера

В матче юношеского чемпионата Украины U-19 Динамо обыграло Шахтер 3:2, а победный мяч на 89-й минуте забил Константин Губенко.

Нужно сказать, что гол получился достаточно необычным – мяч по странной траектории залетел в ворота Шахтера. Кажется, будто игроку киевлян даже помог ветер.

Динамо набирает 25 очков и на два пункта отстает от Шахтера.