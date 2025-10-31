Украина. Премьер лига31 октября 2025, 13:25 | Обновлено 31 октября 2025, 13:40
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Губенко оформил победный мяч
31 октября 2025, 13:25 | Обновлено 31 октября 2025, 13:40
В матче юношеского чемпионата Украины U-19 Динамо обыграло Шахтер 3:2, а победный мяч на 89-й минуте забил Константин Губенко.
Нужно сказать, что гол получился достаточно необычным – мяч по странной траектории залетел в ворота Шахтера. Кажется, будто игроку киевлян даже помог ветер.
Динамо набирает 25 очков и на два пункта отстает от Шахтера.
Такому навчають тільки в величній столиці України💯💯🤍💙🤍💙