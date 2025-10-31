Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АРАУХО: «Было видно их радость и счастье, когда они нас увидели»
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 11:15 |
АРАУХО: «Было видно их радость и счастье, когда они нас увидели»

Хавбек «Кривбасса» высказался о встрече с игроками академии

АРАУХО: «Было видно их радость и счастье, когда они нас увидели»
ФК Кривбасс. Андрусв Араухо

Венесуэльский ползащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо высказался о встрече с игроками академии криворожского клуба:

– Насколько важными, по твоему мнению, являются такие встречи между главной командой и воспитанниками Академии «Кривбасс»?

– Всегда очень важно – встречаться с детьми. Я думаю, что мы, игроки «Кривбасса», являемся для них мотивацией, примером того, как можно достигать своих мечтаний. Всегда нужно показывать любовь к своему делу, уверенность, ответственность, трудолюбие и доброту, чтобы они брали с нас пример – со всего хорошего, что есть в нас.

Так они смогут строить свой путь и достигать своих мечтаний, а возможно, со временем попасть в главную команду – в первую команду «Кривбасс». И, конечно, всегда приятно – встречаться с ними, проводить время вместе. Это действительно достойно внимания.

– Что вы хотите донести до детей во время таких встреч? Каков главный месседж?

– Я хочу передать им, что благодаря любви, самопожертвованию, борьбе, преданности, настойчивости, дисциплине и, прежде всего, скромности можно осуществить свои мечты. Хочу, чтобы они поняли: все получится, если много работать, ведь для Бога нет ничего невозможного. Когда делаешь что–то с любовью – всегда достигаешь своих целей. И всегда нужно стараться делиться всем лучшим и самым светлым, что есть в тебе.

– Что больше всего удивило или порадовало во время общения с воспитанниками?

– Это очень приятные дети. Думаю, было видно их радость и счастье, когда они нас увидели. Замечательно иметь возможность пообщаться, сделать фото, сказать несколько теплых слов. Я всегда стараюсь сделать все возможное, чтобы они почувствовали нашу любовь и поддержку. И, конечно, с моей стороны всегда будет радость, счастье и искренняя любовь к ним.

– Как думаете, помогает ли молодым игрокам подобное общение поверить в себя и мечтать о дебюте в первой команде?

– Да, безусловно. Они видят, что мы рядом, что всегда стараемся делать все как можно лучше – и это для них большая поддержка. Думаю, мы являемся мотивацией для тех детей, которые растут и формируются. Как я уже говорил, когда делаешь что–то с любовью – всегда достигаешь своих целей. Нет ничего лучше, чем передавать им эту уверенность и любовь, чтобы они продолжали работать и делать то, что любят.

– По вашему мнению, что нужно юному футболисту, чтобы пройти путь от академии до главной команды?

– Самое главное – это труд и дисциплина. Это дети, которые еще растут, и нет ничего лучше, чем когда они занимаются тем, что им нравится, без принуждения. Важно, чтобы они получали удовольствие от футбола, чувствовали любовь к игре. Пусть наслаждаются этим процессом, ведь со временем у них тоже будет шанс попасть в первую команду.

Ранее Владимир Мулик поделился ожиданиями от матча с СК «Полтава»

Вратарь Паламарчук сделал голевой пас. Это 4-й ассист киперов в сезоне УПЛ
100 матчей в УПЛ. Защитник Динамо Денис Попов провел юбилейный поединок
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрусв Араухо
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
