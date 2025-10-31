Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.11.2025 22:00 - : -
Астон Вилла
Англия
31 октября 2025, 10:58 | Обновлено 31 октября 2025, 11:04
Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 1 ноября в 22:00 по Киеву

Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В субботу, 1 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ливерпуль

Игровая форма мерсисайдцев в этом сезоне оставляет желать лучшего. И хотя в первых играх команде удавалось одерживать победы благодаря голам на последних минутах, сейчас такое везение закончилось. Тем не менее, красные имеют на счету 15 зачетных пунктов и занимают 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидера «Арсенала» команду отделяет уже 7 очков. С Кубка лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала после поражения 3:0 против «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов мерсисайдцам удалось одолеть «Атлетико Мадрид» и «Айнтрахт», однако коллектив неожиданно потерпел минимальное поражение в выездной игре против «Галатасарая». 6 набранных баллов позволяют красным занимать 9 позицию таблицы турнира.

Астон Вилла

А вот у виллианов ситуация наоборот – сезон команда начала ужасно, но сейчас находится в неплохой форме. Как и «Ливерпуль», бирмингемцы имеют на счету 15 баллов, однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных занимают 8-е место турнирной таблицы АПЛ. Из Кубка английской лиги «Астон Вилла» вылетела от «Брентфорда» на стадии 1/32 финала.

В Лиге Европы англичане обыграли «Болонью» и «Фейернорд», однако сенсационно уступили нидерландскому «Гоу Эхед Иглс» в 3-м туре.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». Мерсисайдцы одержали 2 победы за этот отрезок, а еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» проиграл в 6/7 последних играх во всех турнирах.
  • В матчах «Ливерпуля» в Премьер-лиге было забито 30 голов – лучший результат среди всех команд.
  • «Астон Вилла» победила в 6/7 последних поединках.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.54.

Ливерпуль
1 ноября 2025 -
22:00
Астон Вилла
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
