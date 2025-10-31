Ангола заплатит баснословную сумму за матч с Аргентиной

Федерация футбола Анголы заплатит 12 миллионов евро за организацию товарищеского матча против национальной команды Аргентины, который состоится 14 ноября.

По данным источника, такая сумма обусловлена ​участием звездного нападающего Лионеля Месси, а для хозяев турнира это мероприятие, как ожидается, станет национальным праздником.

Сначала сборная Лионеля Скалони отправится в Испанию для проведения тренировок, а затем отправится в Луанду. Ожидается, что этот товарищеский матч соберет более 48 тысячи болельщиков.

Изначально аргентинская сборная должна была провести товарищескую игру в Керале – в Индии «бело-голубые» пользуются огромной популярностью. Однако поездка была отменена по необъясненным причинам. На данный момент единственным подтвержденным соперником на ноябрьский международный перерыв осталась Ангола.