Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
31 октября 2025, 07:09
Ангола заплатит баснословную сумму за матч с Аргентиной

Все из-за участия звездного нападающего Месси

Ангола заплатит баснословную сумму за матч с Аргентиной
Федерация футбола Анголы заплатит 12 миллионов евро за организацию товарищеского матча против национальной команды Аргентины, который состоится 14 ноября.

По данным источника, такая сумма обусловлена ​участием звездного нападающего Лионеля Месси, а для хозяев турнира это мероприятие, как ожидается, станет национальным праздником.

Сначала сборная Лионеля Скалони отправится в Испанию для проведения тренировок, а затем отправится в Луанду. Ожидается, что этот товарищеский матч соберет более 48 тысячи болельщиков.

Изначально аргентинская сборная должна была провести товарищескую игру в Керале – в Индии «бело-голубые» пользуются огромной популярностью. Однако поездка была отменена по необъясненным причинам. На данный момент единственным подтвержденным соперником на ноябрьский международный перерыв осталась Ангола.

Лионель Месси Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу товарищеские матчи
Оксана Баландина Источник
