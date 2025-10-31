Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Саудовская Аравия отказала Месси в краткосрочном контракте
Major League Soccer
31 октября 2025, 07:29
Саудовская Аравия отказала Месси в краткосрочном контракте

Звездный аргентинец хочет оставаться в форме перед ЧМ

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лионель Месси

Саудовская Аравия отклонила предложение аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси подписать краткосрочный контракт в профессиональной лиге перед чемпионатом мира в следующем году, сообщает Goal.

Сезон Major League Soccer (МЛС) в настоящее время находится на стадии плей-офф и продлится до начала декабря.

Генеральный директор Mahd Sports Academy Абдулла Хаммад уверяет, что представители 38-летнего аргентинца связывались с ним по поводу краткосрочного контракта.

«Во время последнего клубного чемпионата мира команда Месси связалась со мной, поскольку MLS прекратится почти на четыре месяца. Он (Месси – Прим.ред.) хотел оставаться в форме и подготовиться к предстоящему чемпионату мира 2026 года. Однако премьер-министр ясно дал понять, что саудовская лига не будет служить подготовительной площадкой для других турниров», – передает слова чиновника источник.

Ранее Месси поразмышлял о возможности отправиться с национальной командой на мундиаль следующего года. Звездного аргентинца может остановить только одна вещь.

По теме:
Ангола заплатит баснословную сумму за матч с Аргентиной
Неймар определился со своим будущим. Планы изменились
Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без Смолякова одолел Остин. Желтая для Сватка
Лионель Месси Саудовская Аравия Major League Soccer (MLS)
Оксана Баландина Источник: Goal.com
