Саудовская Аравия отказала Месси в краткосрочном контракте

Саудовская Аравия отклонила предложение аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси подписать краткосрочный контракт в профессиональной лиге перед чемпионатом мира в следующем году, сообщает Goal.

Сезон Major League Soccer (МЛС) в настоящее время находится на стадии плей-офф и продлится до начала декабря.

Генеральный директор Mahd Sports Academy Абдулла Хаммад уверяет, что представители 38-летнего аргентинца связывались с ним по поводу краткосрочного контракта.

«Во время последнего клубного чемпионата мира команда Месси связалась со мной, поскольку MLS прекратится почти на четыре месяца. Он (Месси – Прим.ред.) хотел оставаться в форме и подготовиться к предстоящему чемпионату мира 2026 года. Однако премьер-министр ясно дал понять, что саудовская лига не будет служить подготовительной площадкой для других турниров», – передает слова чиновника источник.

Ранее Месси поразмышлял о возможности отправиться с национальной командой на мундиаль следующего года. Звездного аргентинца может остановить только одна вещь.