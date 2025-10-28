Месси высказался о возможной поездке на ЧМ-2026

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о возможности отправиться с национальной командой на чемпионат мира 2026 года. На этот момент звездному форварду будет 39 лет.

«Честно признаться, это было бы замечательно (поехать на ЧМ – Прим.ред). Я хотел бы быть в хорошей форме и сыграть важную роль в сборной Аргентины. Когда в следующем году я начну предсезонный сбор с клубом, я оценю ситуацию. Посмотрю, смогу ли я выложиться на все сто, смогу ли я быть полезным сборной, и тогда я приму окончательное решение», – передает слова Месси NBC.

Аргентинский форвард присоединился к «Интер Майами» в июле 2023 года. Стороны заключили соглашение на 2,5 года. Этой осенью руководство флоридского клуба продлило контракт Месси. Сам игрок признавался, что очень счастлив остаться в США.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мундиаля 2022 года подопечные Лионеля Скалони в огненном матче вырвали победу у сборной Франции в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 п.п.). В основное время матча Месси отметился дублем.