Чемпионат мира
28 октября 2025, 09:44 | Обновлено 28 октября 2025, 09:45
Месси высказался о возможной поездке на ЧМ-2026

Звездный аргентинец будет отталкиваться от физической формы

Месси высказался о возможной поездке на ЧМ-2026
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о возможности отправиться с национальной командой на чемпионат мира 2026 года. На этот момент звездному форварду будет 39 лет.

«Честно признаться, это было бы замечательно (поехать на ЧМ – Прим.ред). Я хотел бы быть в хорошей форме и сыграть важную роль в сборной Аргентины. Когда в следующем году я начну предсезонный сбор с клубом, я оценю ситуацию. Посмотрю, смогу ли я выложиться на все сто, смогу ли я быть полезным сборной, и тогда я приму окончательное решение», – передает слова Месси NBC.

Аргентинский форвард присоединился к «Интер Майами» в июле 2023 года. Стороны заключили соглашение на 2,5 года. Этой осенью руководство флоридского клуба продлило контракт Месси. Сам игрок признавался, что очень счастлив остаться в США.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мундиаля 2022 года подопечные Лионеля Скалони в огненном матче вырвали победу у сборной Франции в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 п.п.). В основное время матча Месси отметился дублем.

По теме:
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Названа зарплата Месси по новому контракту в Интер Майами
ВИДЕО. Месси-стайл: воспитанник Шахтера забил первый мяч за клуб
Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Оксана Баландина Источник: NBC Sports
