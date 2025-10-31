Ливерпуль потерпел самое большое за 91 год домашнее поражение в Кубке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 октября 2025, 02:34 | Обновлено 31 октября 2025, 02:50
Мерсисайдцы уступили Кристал Пэлас в Кубке лиги со счетом 0:3

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Ливерпуль сенсационно вылетел из Кубка английской лиги и установил антирекорд.

Команда Арне Слота уступила в 1/8 финала команде Кристал Пелас на Энфилде со счетом 0:3.

Это самое разгромное домашнее поражение мерсисайдцев в национальных кубках за 91 год.

В последний раз такое случилось в феврале 1934 года, когда «Ливерпуль» проиграл «Болтону» с тем же счетом (0:3) в Кубке Англии.

Кубок английской лиги 2025/26

1/8 финала, 29 октября

Ливерпуль – Кристал Пелас – 0:3

Голы: Сарр, 41, 45, Пино, 88

Видео голов и обзор матча

Ливерпуль Кристал Пэлас Кубок английской лиги по футболу Арне Слот
