Ливерпуль потерпел самое большое за 91 год домашнее поражение в Кубке
Мерсисайдцы уступили Кристал Пэлас в Кубке лиги со счетом 0:3
Английский Ливерпуль сенсационно вылетел из Кубка английской лиги и установил антирекорд.
Команда Арне Слота уступила в 1/8 финала команде Кристал Пелас на Энфилде со счетом 0:3.
Это самое разгромное домашнее поражение мерсисайдцев в национальных кубках за 91 год.
В последний раз такое случилось в феврале 1934 года, когда «Ливерпуль» проиграл «Болтону» с тем же счетом (0:3) в Кубке Англии.
Кубок английской лиги 2025/26
1/8 финала, 29 октября
Ливерпуль – Кристал Пелас – 0:3
Голы: Сарр, 41, 45, Пино, 88
Видео голов и обзор матча
0-3 - Tonight was the first time Liverpool lost a domestic cup match at Anfield by three goals without scoring since February 1934 in a 3-0 defeat to Bolton in the FA Cup. Uncommon. pic.twitter.com/1eCu7exUj9— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2025
