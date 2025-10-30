«Этот клуб для меня родной». Караваев сделал выбор между Динамо и Шахтером
Украинский фулбек сделал выбор в пользу столичного гранда
Украинский фулбек киевского «Динамо» Александр Караваев назвал клуб, который считает родным:
– Для вас матч с «Шахтером» имеет еще какое-то особое значение, так как вы воспитанник этого клуба? Или вы уже как-нибудь пережили эту всю историю?
– Это было лет 15-20 назад. Конечно, я всегда буду это помнить. Я вырос как футболист как раз в детском возрасте. Но как профессиональный футболист, именно взрослый, уже в других клубах стал, но большинство своей карьеры провело в «Динамо», поэтому для меня «Динамо» родной клуб.
Ранее Александр Караваев прокомментировал матч с донецким «Шахтером» в Кубке Украины.
