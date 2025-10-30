Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Этот клуб для меня родной». Караваев сделал выбор между Динамо и Шахтером
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 23:57 | Обновлено 31 октября 2025, 00:00
Украинский фулбек сделал выбор в пользу столичного гранда

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Украинский фулбек киевского «Динамо» Александр Караваев назвал клуб, который считает родным:

– Для вас матч с «Шахтером» имеет еще какое-то особое значение, так как вы воспитанник этого клуба? Или вы уже как-нибудь пережили эту всю историю?

– Это было лет 15-20 назад. Конечно, я всегда буду это помнить. Я вырос как футболист как раз в детском возрасте. Но как профессиональный футболист, именно взрослый, уже в других клубах стал, но большинство своей карьеры провело в «Динамо», поэтому для меня «Динамо» родной клуб.

Ранее Александр Караваев прокомментировал матч с донецким «Шахтером» в Кубке Украины.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
