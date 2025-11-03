Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Бывший нападающий киевлян – о Матвее Пономаренко
Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнениями о нападающем киевлян 19-летнем Матвее Пономаренко.
– Как оцениваете Матвея Пономаренко?
– Матвей Пономаренко? Мне и говорить нечего, он же не играет.
В этом сезоне Пономаренко провел шесть матчей за основную команду «Динамо» и голов не забивал. За юношескую команду Пономаренко провел три матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Ранее бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результатах сегодняшнего «Динамо» и отметил, что бы Григорий Суркис сделал с тренером за такие показатели.
