Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 06:42
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»

Бывший нападающий киевлян – о Матвее Пономаренко

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнениями о нападающем киевлян 19-летнем Матвее Пономаренко.

– Как оцениваете Матвея Пономаренко?

– Матвей Пономаренко? Мне и говорить нечего, он же не играет.

В этом сезоне Пономаренко провел шесть матчей за основную команду «Динамо» и голов не забивал. За юношескую команду Пономаренко провел три матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результатах сегодняшнего «Динамо» и отметил, что бы Григорий Суркис сделал с тренером за такие показатели.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Леоненко
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Перець
Вітя давай краще про Бленуце поговоримо 
