Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнениями о нападающем киевлян 19-летнем Матвее Пономаренко.

– Как оцениваете Матвея Пономаренко?

– Матвей Пономаренко? Мне и говорить нечего, он же не играет.

В этом сезоне Пономаренко провел шесть матчей за основную команду «Динамо» и голов не забивал. За юношескую команду Пономаренко провел три матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результатах сегодняшнего «Динамо» и отметил, что бы Григорий Суркис сделал с тренером за такие показатели.