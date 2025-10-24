Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛЕОНЕНКО: «Суркис бы в лес давно вывез или с моста сбросил»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 06:42 |
Виктор – о результатах сегодняшнего «Динамо»

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результатах сегодняшнего «Динамо».

«Если бы я так терял очки в свое время, то меня Григорий Михайлович Суркис давно бы уже в лес вывез или в мешок и с моста сбросил, но меня водолазы постоянно бы отлавливали, потому что в другой игре я мог решить вопрос.

А сегодня игроки в облаках летают. Они играют на классных полях, носят бутсы, которые легче обручального кольца, живут в классных отелях, ездят на классных автобусах, но футболисты, к сожалению, у нас не классные», – отметил Леоненко.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Григорий Суркис
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
