Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 23:24 |
У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход

Калонджи Дье действительно приедет в Киев

Getty Images/Global Images Ukraine. Дье Калонджи

29 октября 2025 года стало известно, что киевское «Динамо» может подписать конголезского центрального защитника «Селесте» Дье Калонджи.

Анонимный Telegram-канал «Идеальное Динамо» обратился к 19-летнему футболисту, чтобы узнать, действительно ли состоится трансфер. Игрок подтвердил источнику информацию о переходе, но позже публикация была удалена.

Контракт Калонджи принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Защитник привлек к себе внимание после выступления на КАН U-20, где провел четыре матча и помог команде выйти в 1/4 финала.

Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Telegram
