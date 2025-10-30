У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход
Калонджи Дье действительно приедет в Киев
29 октября 2025 года стало известно, что киевское «Динамо» может подписать конголезского центрального защитника «Селесте» Дье Калонджи.
Анонимный Telegram-канал «Идеальное Динамо» обратился к 19-летнему футболисту, чтобы узнать, действительно ли состоится трансфер. Игрок подтвердил источнику информацию о переходе, но позже публикация была удалена.
Контракт Калонджи принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Защитник привлек к себе внимание после выступления на КАН U-20, где провел четыре матча и помог команде выйти в 1/4 финала.
