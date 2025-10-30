Украинский футболист претендует на звание игрока месяца в клубе АПЛ

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк претендует на звание игрока месяца в «Брентфорде». Об этом сообщает пресс-служба «пчел».

В октябре месяце в составе английского клуба 21-летний футболист провел три матча, в которых не отличился результативными действиями.

На награду также претендуют Джордан Хенедрсон (3 матча, 0 голов, 0 ассистов), Майкл Кайоде (4 матча, 0 голов, 0 ассистов) и Игор Тиаго (3 матча, 2 гола).

Украинец уже претендовал на аналогичную награду в сентябре.

