Украинский футболист претендует на звание игрока месяца в клубе АПЛ
Егор Ярмолюк второй месяц кряду претендует на награду
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк претендует на звание игрока месяца в «Брентфорде». Об этом сообщает пресс-служба «пчел».
В октябре месяце в составе английского клуба 21-летний футболист провел три матча, в которых не отличился результативными действиями.
На награду также претендуют Джордан Хенедрсон (3 матча, 0 голов, 0 ассистов), Майкл Кайоде (4 матча, 0 голов, 0 ассистов) и Игор Тиаго (3 матча, 2 гола).
Украинец уже претендовал на аналогичную награду в сентябре.
Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» принял категоричное решение по Егору Ярмолюку.
September's stars 🌟— Brentford FC (@BrentfordFC) October 1, 2025
Who gets your vote as our @Aosom_UK Player of the Month ⤵️
