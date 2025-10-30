Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
30 октября 2025, 21:55 |
Питер ИТОДО: «В первой половине матча мы играли хорошо»

Нападающий «Металлиста 1925» прокомментировал победу над «Агробизнесом»

ФК Металлист 1925. Питер Итодо

Нападающий харьковского «Металлиста 1925» Питер Итодо прокомментировал победу над «Агробизнесом» (4:3) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

– Питер, прокомментируй, каким оказался для тебя этот поединок, потому что, кажется, счет не совсем отражает все то, что происходило на поле.

– По моему мнению, счет должен был быть больше, чем 4:0. Вполне могло бы быть, скажем, 10:0.

– Как думаешь, с чем связана расконцентрация в конце поединка? Ведь казалось, что матч уже выигран, а в конце команда пропустила какие-то непонятные три мяча.

– В первой половине матча мы играли хорошо, а во второй – нет. Команда соперника этим воспользовалась, поэтому они просто реализовали свои моменты. В следующий раз нужно играть одинаково хорошо как в первой половине матча, так и во второй.

– Что скажешь о дубле, кажется, что ты для «Металлиста 1925» превращаешься в настоящего кубкового бойца.

– Считаю, что я добавляю от игры к игре. Стараюсь прогрессировать во всех матчах, но пока получается лучше именно в Кубке. Я стараюсь, стараюсь и надеюсь, что в следующий раз тоже забью и в матче УПЛ.

– И последний вопрос. Знаешь ли ты, что не очень много клубов УПЛ осталось в розыгрыше Кубка. Как оценишь в целом перспективы «Металлиста 1925» в этом турнире?

– Неважно, какой соперник нам достанется, потому что в любом случае нужно продолжать играть хорошо. Наше дело – продолжать бороться на уровне, а как будет – посмотрим.

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя расслабляться против такой команды, как Агробизнес»
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы команда играла в антифутбол»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Если Динамо, то Динамо. Мы идем к цели в Кубке Украины»
Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Агробизнес Питер Итодо
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
