Младен БАРТУЛОВИЧ: «Если Динамо, то Динамо. Мы идем к цели в Кубке Украины»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
30 октября 2025, 20:02 | Обновлено 30 октября 2025, 20:29
Тренер оценил выход Металлиста 1925 в четвертьфинал Кубка Украины

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович оценил победу над Агробизнесом 4:3 и выход команды в четвертьфинал Кубка Украины.

«Настраивалась на упорный матч, и как показал второй тайм, никогда нельзя расслабляться с любой командой. Наверное, немного расслабились, сделали замены и был дисбаланс, поэтому так случилось. Задачу мы решили, дальше прошли в Кубке Украины, но получили много информации полезной по тем, кто меньше играет».

«Следующий соперник? Уже разницы нет. Если будет Динамо, то будет Динамо. У нас есть цель, мы к ней идем», – сказал Бартулович.

Четвертьфиналы Кубка Украины пройдут уже в 2026 году.

Металлист 1925 Младен Бартулович Кубок Украины по футболу Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
