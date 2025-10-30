ВИДЕО. С суперголом Калюжного. Металлист 1925 одолел Агробизнес

30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины на стадионе «Центральный» в Житомире встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес».

Матч стартовал в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Номинальные хозяева поля в определенный момент матча вели со счетом 4:0 благодаря дублю итого, суперголу Калюжного и еще одному мячу от Антюха. Гости сумели отыграть три мяча, но на большее их не хватило.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3

Голы: Итодо, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1

Видеозапись матча: