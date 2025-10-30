Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 21:41 |
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком

Калонджи Дье поедет в Киев

30 октября 2025, 21:41 |
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Getty Images/Global Images Ukraine. Дье Калонджи

Защитник молодежной сборной ДР Конго U-20 Дье Калонджи в ближайшее время может стать игроком киевского «Динамо».

По информации ТаТоТаке, 19-летний игрок должен приехать в Киев уже 31 октября и после медосмотра приступить к тренировочному процессу. Судя по всему, сначала антропометричный центрбек, имеющий опыт матчей за сборную Конго (U20), будет заниматься с юношеской командой «Динамо».

Контракт Калонджи принадлежит клубу «Селесте», выступающему в чемпионате ДР Конго. Защитник привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где Дье принял участие в четырех матчах и помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Тарас Михавко может перебраться в чемпионат Турции.

Динамо Киев трансферы Александр Шовковский трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
