Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком

Защитник молодежной сборной ДР Конго U-20 Дье Калонджи в ближайшее время может стать игроком киевского «Динамо».

По информации ТаТоТаке, 19-летний игрок должен приехать в Киев уже 31 октября и после медосмотра приступить к тренировочному процессу. Судя по всему, сначала антропометричный центрбек, имеющий опыт матчей за сборную Конго (U20), будет заниматься с юношеской командой «Динамо».

Контракт Калонджи принадлежит клубу «Селесте», выступающему в чемпионате ДР Конго. Защитник привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где Дье принял участие в четырех матчах и помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Тарас Михавко может перебраться в чемпионат Турции.