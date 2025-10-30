Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ

Киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в 1/4 финала турнира.

После игры бывший форвард бело-синих Артем Милевский поздравил всех с победой Динамо, но предостерег игроков киевского клуба перед матчем в Украинской Премьер-лиге:

«Да, ребята, давайте серьезно, потому что уже в воскресенье (в матче УПЛ, прим.) все может быть наоборот. Кто-то болеет за Шахтер, кто-то – за Динамо Киев. Поэтому... дождемся воскресенья. А сейчас – гуляй Киев, празднуй Динамо, но в воскресенье все может измениться», – сказал Артем.

Уже в воскресенье, 2 октября, Шахтер и Динамо сыграют в 11-м туре Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.