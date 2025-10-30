Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 14:29 |
693
1

Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ

Артём считает, что в воскресенье может быть совсем другая игра

30 октября 2025, 14:29 |
693
1 Comments
Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ
Instagram. Артем Милевский

Киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в 1/4 финала турнира.

После игры бывший форвард бело-синих Артем Милевский поздравил всех с победой Динамо, но предостерег игроков киевского клуба перед матчем в Украинской Премьер-лиге:

«Да, ребята, давайте серьезно, потому что уже в воскресенье (в матче УПЛ, прим.) все может быть наоборот. Кто-то болеет за Шахтер, кто-то – за Динамо Киев. Поэтому... дождемся воскресенья. А сейчас – гуляй Киев, празднуй Динамо, но в воскресенье все может измениться», – сказал Артем.

Уже в воскресенье, 2 октября, Шахтер и Динамо сыграют в 11-м туре Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Кто будет работать на Классико? Назначены арбитры на матчи 11-го тура УПЛ
Экс-тренер сборных Украины назвал ошибки Турана в организации игры Шахтера
Нагорняк прояснил ситуацию с травмированными игроками Эпицентра
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Артем Милевский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Футбол | 30 октября 2025, 13:56 2
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера

«Горняки» прекратили борьбу за Кубок Украины

Динамо больше владело мячом, у Шахтера лучший xG. Статистика Классического
Футбол | 30 октября 2025, 08:06 16
Динамо больше владело мячом, у Шахтера лучший xG. Статистика Классического
Динамо больше владело мячом, у Шахтера лучший xG. Статистика Классического

Ключевые цифры вчерашнего противостояния отечественных грандов

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29.10.2025, 21:23
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
От навіщо каркати?Щоб шо?
Ответить
0
Популярные новости
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем