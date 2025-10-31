Тони КРООС: «Проблемы Барселоны? Сами виноваты, что его отпустили»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о проблемах «Барселоны» в этом сезоне.

«Проблемы Барселоны? Сами виноваты, что отпустили Иньиго Мартинеса. Его так не смогли заменить и это сказалось. «Барсе» не хватает лидера в обороне, способного сдержать таких соперников, как Мбаппе и Винисиус. Команде не хватает решимости, а ошибки руководства и тренера стоят ей результатов в крупных матчах», – отметил Кроос.

