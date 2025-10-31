Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тони КРООС: «Проблемы Барселоны? Сами виноваты, что его отпустили»
Испания
31 октября 2025, 01:02 | Обновлено 31 октября 2025, 01:09
176
0

Тони КРООС: «Проблемы Барселоны? Сами виноваты, что его отпустили»

Легенда клуба – о проблемах каталонцев

31 октября 2025, 01:02 | Обновлено 31 октября 2025, 01:09
176
0
Тони КРООС: «Проблемы Барселоны? Сами виноваты, что его отпустили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о проблемах «Барселоны» в этом сезоне.

«Проблемы Барселоны? Сами виноваты, что отпустили Иньиго Мартинеса. Его так не смогли заменить и это сказалось. «Барсе» не хватает лидера в обороне, способного сдержать таких соперников, как Мбаппе и Винисиус. Команде не хватает решимости, а ошибки руководства и тренера стоят ей результатов в крупных матчах», – отметил Кроос.

Ранее легенда мадридского «Реала» Тони Кроос не прошел мимо реакции игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора в победном матче против «Барселоны».

По теме:
ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны
В Англии рассказали, где Холанд в ближайшее время может продолжить карьеру
Звезда Реала в ближайшее время вернется на поле
Иньиго Мартинес Барселона Тони Кроос чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: Realmadridexclusivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
Футбол | 30 октября 2025, 16:17 5
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца

Максим Лунев стал «моряком»

Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 30 октября 2025, 18:59 9
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ

Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ

Три матча за три дня. Сборная Украины узнала расписание нового турнира
Хоккей | 30.10.2025, 17:05
Три матча за три дня. Сборная Украины узнала расписание нового турнира
Три матча за три дня. Сборная Украины узнала расписание нового турнира
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Футбол | 30.10.2025, 23:35
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 2
Бокс
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 11
Футбол
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
29.10.2025, 05:02 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем