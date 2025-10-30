Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обогнал Хаби Алонсо. Назван лучший тренер Ла Лиги в октябре
Испания
30 октября 2025, 12:11 | Обновлено 30 октября 2025, 12:13
Обогнал Хаби Алонсо. Назван лучший тренер Ла Лиги в октябре

Тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес впервые получил престижную награду

Обогнал Хаби Алонсо. Назван лучший тренер Ла Лиги в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Перес

37-летний наставник «Райо Вальекано» Иньиго Перес признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре.

Иньиго впервые в своей карьере занял первое место в голосовании за лучшего тренера, обойдя в списке наставника мадридского «Реала» Хаби Алонсо и коуча «Бетиса» Мануэля Пеллегрини.

В течение месяца команда Переса провела три матча в чемпионате Испании и набрала максимальное количество очков: 1:0 против «Реала Сосьедад», 3:0 против «Леванте» и 1:0 против «Алавеса».

чемпионат Испании по футболу Ла Лига лучший тренер Райо Вальекано Хаби Алонсо Реал Мадрид Мануэль Пеллегрини Бетис
Андрей Витренко Источник: LaLiga
Winner21
Реал Сосьедад, Леванте, Алавес? Ипааать!
Габи Алонсо такой:"Да ну меня nahyй с моей победой над Барсой!"
