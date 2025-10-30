Обогнал Хаби Алонсо. Назван лучший тренер Ла Лиги в октябре

37-летний наставник «Райо Вальекано» Иньиго Перес признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре.

Иньиго впервые в своей карьере занял первое место в голосовании за лучшего тренера, обойдя в списке наставника мадридского «Реала» Хаби Алонсо и коуча «Бетиса» Мануэля Пеллегрини.

В течение месяца команда Переса провела три матча в чемпионате Испании и набрала максимальное количество очков: 1:0 против «Реала Сосьедад», 3:0 против «Леванте» и 1:0 против «Алавеса».