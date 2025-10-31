Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно

Футболист «Полесья» Александр Андриевский рассказал, как ему было нелегко покинуть «Динамо» прошлой зимой.

«В «Динамо» мне тогда сказали: «Давай какие-то деньги». У меня еще оставалось полгода контракта, и я ответил: «Никто не заплатит, а у меня нет конкретных вариантов». Они настаивали: «Нет-нет, так не пойдет, давай деньги». Я ответил: «Хорошо, тогда буду сидеть до лета и уйду бесплатно». После этого мне отдали документы», – рассказал Андриевский.

Андриевский расторг контракт с «Динамо» по обоюдному согласию сторон в январе 2025 года и перешел в «Полесье».

В этом сезоне футболист провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал две передачи.