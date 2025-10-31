Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 23:02 | Обновлено 31 октября 2025, 23:31
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно

Александр Андриевский рассказал об уходе из клуба

ФК Полесья. Александр Андриевский

Футболист «Полесья» Александр Андриевский рассказал, как ему было нелегко покинуть «Динамо» прошлой зимой.

«В «Динамо» мне тогда сказали: «Давай какие-то деньги». У меня еще оставалось полгода контракта, и я ответил: «Никто не заплатит, а у меня нет конкретных вариантов». Они настаивали: «Нет-нет, так не пойдет, давай деньги». Я ответил: «Хорошо, тогда буду сидеть до лета и уйду бесплатно». После этого мне отдали документы», – рассказал Андриевский.

Андриевский расторг контракт с «Динамо» по обоюдному согласию сторон в январе 2025 года и перешел в «Полесье».

В этом сезоне футболист провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал две передачи.

Клуб Первой лиги получит солидные премиальные, если выйдет в УПЛ
Эмоции перевесили. Лупашко извинился за поведение и конфликт с игроком Руха
Назван футболист, который должен играть в стартовом составе Динамо
Александр Андриевский Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу свободный агент
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
avk2307
Знову перекручений заголовок. Андрієвський сказав, що Динамо хотіло щоб якийсь клуб заплатив за нього гроші. Але це не реально. В підсумку віддали документи. 
А в заголовку прямо ніби з нього просили грошей.
Що за журналістика така...
Ответить
+7
turist86
Кравець правду казав про нікудишній менеджмент
Ответить
-3
абабагаламага
Які ж вилупки
Ответить
-4
Arera
Жид суркис во всей своей красе!)
Ответить
-7
