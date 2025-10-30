Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный отечественный тренер Виталий Кварцяный подвел итог кубкового матча между «Динамо» и «Шахтером», в котором победу отпраздновали киевляне – 2:1.

– Первый тайм однозначно был за «Шахтером», – сказал Кварцяный. – «Горняки» имели преимущество, создали немало голевых моментов, во время которых выше всяких похвал сыграл Руслан Нещерет. А в атакующих действиях «Динамо» выглядело осторожно, я бы даже сказал бледно.

После перерыва картина поменялась. Киевляне начали действовать веселее, возможно, сказался пропущенный мяч в дебюте тайма, но факт остается фактом, подопечные Александра Шовковского были сильнее своего соперника. Вопрос только в том, почему «Шахтер» сел к своим воротам. Хотя в кубковой игре футбольная агрессия должна быть на протяжении 90 минут, поскольку все решается здесь и сейчас. Но ничего такого мы не увидели.

У бразильцев «Шахтера» очень низкий уровень игры. Мне нравился Кевин, но его продали. В нынешнем сезоне приковал к себе внимание Алиссон, но он сейчас травмирован. Остальные? Таких в Бразилии тысяча на квадратный метр. Тренер на них рассчитывает, но они, видимо, не могут выполнять на 100 процентов те футбольные действия, которые от них требует наставник.

Я не хочу хвалить «Динамо». Обе команды продемонстрировали слабый футбол. Футболисты долго лежали на поле, зрители ждут действа, а его нет. Очень много позиционных действий с двух сторон, а толку – ноль.

Игра была скучной, но после финального свистка эмоции у динамовцев были, словно, они выиграли Лигу чемпионов. Но если бы не Нещерет, Киев не выиграл бы. Мы ждем от наших лучших команд немного другой игры. В таком поединке они обязаны показывать концерт, но этого не было и близко. Могу только поздравить «Динамо» с победой, они, если брать весь матч, видимо, больше хотели выиграть.