30 октября 2025, 03:56 | Обновлено 30 октября 2025, 07:49
ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одессу

Даяна Ястремская получила презент от своего парня

Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталасть приятным сюрпризом, который ожидал по приезду в Украину.

25-летняя спортсменка опубликовала в Instagram пост, подписав его просто: «Вернулась домой».

Но главное на этих кадрах – это цветы, которые девушка наверняка получила от своего парня Давида Аллахвердиева, который занимается ММА.

Пара ранее была замечена в Нью-Йорке и не скрывает своих чувств.

