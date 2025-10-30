ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одессу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталасть приятным сюрпризом, который ожидал по приезду в Украину.

25-летняя спортсменка опубликовала в Instagram пост, подписав его просто: «Вернулась домой».

Но главное на этих кадрах – это цветы, которые девушка наверняка получила от своего парня Давида Аллахвердиева, который занимается ММА.

Пара ранее была замечена в Нью-Йорке и не скрывает своих чувств.