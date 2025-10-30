ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала как радовалась победе над Шахтером

На матче Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» на трибунах стадиона была замечена Кристина Шацких – дочь легендарного нападающего киевлян Максима Шацких.

Кристина, помолвленная с полузащитником «Динамо» Николаем Шапаренко, активно поддерживала команду своего жениха. В сторис она показала атмосферу трибун, эмоционально реагируя на голы киевлян и финальный свисток, который зафиксировал победу «Динамо» над «Шахтером».

На видео видно, как Кристина снимает момент радости фанов на телефон – искренние эмоции человека, который живет этим клубом с детства.

Эта победа стала особенной для семьи Шацких.