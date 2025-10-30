Лига 1. Монако выиграл перестрелку 5:3 у Нанта, Соболь в резерве Страсбурга
Вечером 29 октября состоялись матчи 10-го тура Лиги 1
Вечером 29 октября состоялись матчи 10-го тура Лиги 1.
Монако отгрузил 5 мячей в ворота Нанта (5:3).
Украинский защитник Соболь остался в резерве Страсбурга в матче с Осером (3:0).
Лидеры Лиги 1: ПСЖ (21 очко), Монако (20), Марсель, Страсбург, Лион, Ланс (по 19), Лилль, Ницца (по 17).
Лига 1. 10-й тур, 29 октября
Марсель – Анже – 2:2
Голы: Важ, 52, 70 – Шериф, 25, Камара, 90+6
Нант – Монако – 3:5
Голы: Гирасси, 19, 45+6, Мостафа, 80 – Кулибали, 6, Балогун, 41, Аклиуш, 55, Головин, 75, 90+4
Страсбург – Осер – 3:0
Голы: Паничелли, 46, Нанаси, 55, Барко, 60
Тулуза – Ренн – 2:2
Голы: Крессуэлл, 58, Деннум, 85 (пен) – Леполь, 50, Аль-Тамари, 54
Париж – Лион – 3:3
Голы: Камара, 65, Кеббаль, 77, Маркетти, 84 – Толиссо, 5, Шульц, 51, 58
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|01.11.25 18:00 ПСЖ - Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер
|21
|2
|Монако
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|01.11.25 20:00 Монако - ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца27.09.25 Лорьян 3:1 Монако
|20
|3
|Марсель
|10
|6
|1
|3
|24 - 11
|01.11.25 22:05 Осер - Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель
|19
|4
|Страсбург
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|02.11.25 16:00 Ренн - Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель
|19
|5
|Лион
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|02.11.25 21:45 Брест - Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион
|19
|6
|Ланс
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|02.11.25 18:15 Ланс - Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс
|19
|7
|Лилль
|10
|5
|2
|3
|22 - 13
|02.11.25 18:15 Лилль - Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион
|17
|8
|Ницца
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|01.11.25 18:00 ПСЖ - Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж
|17
|9
|Тулуза
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|02.11.25 18:15 Тулуза - Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант
|14
|10
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|14 - 16
|02.11.25 16:00 Ренн - Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс
|12
|11
|Гавр
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|02.11.25 18:15 Тулуза - Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр
|12
|12
|ФК Париж
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|01.11.25 20:00 Монако - ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж
|11
|13
|Анже
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|02.11.25 18:15 Лилль - Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест
|10
|14
|Брест
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|02.11.25 21:45 Брест - Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест
|9
|15
|Нант
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|02.11.25 18:15 Нант - Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант
|9
|16
|Лорьян
|10
|2
|3
|5
|13 - 22
|02.11.25 18:15 Ланс - Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако
|9
|17
|Осер
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|01.11.25 22:05 Осер - Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер
|7
|18
|Мец
|10
|1
|2
|7
|8 - 26
|02.11.25 18:15 Нант - Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр
|5
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Артем не планирует покидать «Рому»