Олейникова неожиданно проиграла 247-й ракетке на турнире WTA 125 в Кали
Александра не сумела справиться с Жасмин Ортенци в матче 1/8 финала
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кали (Колумбия).
Во втором раунде украинка в двух сетах потерпел поражение от представительницы Аргентины Жасмин Ортенци (WTA 247) за 1 час и 35 минут.
WTA 125 Кали. Грунт, 1/8 финала
Александра Олейникова (Украина) [6] – Жасмин Ортенци (Аргентина) – 4:6, 2:6
Олейникова провела второе очное противостояние против Ортенци. 24 мая Александра справилась с Жасмин в полуфинале 50-тысячнка в Портороже, Словения.
Олейникова на кортах Кали успела переиграть Екатерину Горгордзе.
Ортенци в четвертьфинале соревнований поборется против второй сеяной Юлии Грабер.
