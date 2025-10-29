Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова неожиданно проиграла 247-й ракетке на турнире WTA 125 в Кали
WTA
29 октября 2025, 22:23 | Обновлено 29 октября 2025, 22:24
175
1

Олейникова неожиданно проиграла 247-й ракетке на турнире WTA 125 в Кали

Александра не сумела справиться с Жасмин Ортенци в матче 1/8 финала

29 октября 2025, 22:23 | Обновлено 29 октября 2025, 22:24
175
1 Comments
Олейникова неожиданно проиграла 247-й ракетке на турнире WTA 125 в Кали
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кали (Колумбия).

Во втором раунде украинка в двух сетах потерпел поражение от представительницы Аргентины Жасмин Ортенци (WTA 247) за 1 час и 35 минут.

WTA 125 Кали. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [6] – Жасмин Ортенци (Аргентина) – 4:6, 2:6

Олейникова провела второе очное противостояние против Ортенци. 24 мая Александра справилась с Жасмин в полуфинале 50-тысячнка в Портороже, Словения.

Олейникова на кортах Кали успела переиграть Екатерину Горгордзе.

Ортенци в четвертьфинале соревнований поборется против второй сеяной Юлии Грабер.

По теме:
Александра Олейникова – Жасмин Ортенци. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Олейникова успешно стартовала на турнире WTA 125 в Колумбии
Александра Олейникова – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Александра Олейникова WTA Кали
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 5
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29 октября 2025, 17:41 3
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча

Владимир Бражко показал хороший пример

Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:24
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Самый длинный матч в истории. Рекордсмен Уимблдона завершил карьеру
Теннис | 29.10.2025, 16:01
Самый длинный матч в истории. Рекордсмен Уимблдона завершил карьеру
Самый длинный матч в истории. Рекордсмен Уимблдона завершил карьеру
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 29.10.2025, 11:17
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Forcer Petya
Єва сьогодні також програла Фернандес без шансів  здається нашим дівчатам настав час взяти приклад з Марти і добряче відпочити 
Ответить
0
Популярные новости
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем