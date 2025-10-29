Олейникова неожиданно проиграла 247-й ракетке на турнире WTA 125 в Кали

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кали (Колумбия).

Во втором раунде украинка в двух сетах потерпел поражение от представительницы Аргентины Жасмин Ортенци (WTA 247) за 1 час и 35 минут.

WTA 125 Кали. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [6] – Жасмин Ортенци (Аргентина) – 4:6, 2:6

Олейникова провела второе очное противостояние против Ортенци. 24 мая Александра справилась с Жасмин в полуфинале 50-тысячнка в Портороже, Словения.

Олейникова на кортах Кали успела переиграть Екатерину Горгордзе.

Ортенци в четвертьфинале соревнований поборется против второй сеяной Юлии Грабер.