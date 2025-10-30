Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский форвард положил дубль и стал одним из героев матча с 9-ю голами
Украинский форвард положил дубль и стал одним из героев матча с 9-ю голами

Александр Пищур-младший впервые забил за «Дьер»

ФК Дьер. Александр Пищур

29 октября молодой украинский нападающий Александр Пищур вышел в стартовом составе клуба «Дьер» на матч 1/16 финала Кубка Венгрии и оформил дубль в ворота команды «Пилиш».

На домашнем поле «Дьер» разгромил соперника, забив всего девять мячей и сохранив свои ворота сухими (9:0).

Пищур-младший записал в свой актив первые результативные действия за венгерскую команду после летнего перехода. На данный момент у Александра в статистике 14 сыгранных матчей и два забитых гола.

Кубок Венгрии. 1/16 финала, 29 октября

«Дьер» – «Пилиш» – 9:0

Голы: Абрагамссон, 5, Нжье, 8, 37, Пищур, 24, 25, Гусар, 45+1 (пен.), Живкович, 49, 57, Болдор, 67

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
