Украинский форвард положил дубль и стал одним из героев матча с 9-ю голами
Александр Пищур-младший впервые забил за «Дьер»
29 октября молодой украинский нападающий Александр Пищур вышел в стартовом составе клуба «Дьер» на матч 1/16 финала Кубка Венгрии и оформил дубль в ворота команды «Пилиш».
На домашнем поле «Дьер» разгромил соперника, забив всего девять мячей и сохранив свои ворота сухими (9:0).
Пищур-младший записал в свой актив первые результативные действия за венгерскую команду после летнего перехода. На данный момент у Александра в статистике 14 сыгранных матчей и два забитых гола.
Кубок Венгрии. 1/16 финала, 29 октября
«Дьер» – «Пилиш» – 9:0
Голы: Абрагамссон, 5, Нжье, 8, 37, Пищур, 24, 25, Гусар, 45+1 (пен.), Живкович, 49, 57, Болдор, 67
