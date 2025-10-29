БРАЖКО: «Во втором тайме Шахтер подсел, и у мы начали создавать моменты»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко в эфире Football Hub прокомментировал волевую победу над «Шахтером» (2:1) в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

– Вы сегодня вышли на замену и фактически после вашего удара головой был забит второй мяч в ворота «Шахтера». Эта победа – пока самая важная для «Динамо» в этом сезоне?

– Во-первых, сегодня пришло довольно много болельщиков, и мы им очень благодарны за поддержку. Эта победа стала возможной благодаря им. Когда я пошел разминаться перед вторым таймом, они аплодировали, подбадривали, гнали вперед во втором тайме. В первом тайме, возможно, была какая-то неуверенность, но есть как есть, и слава Богу, что мы выиграли.

Что касается второго гола, то я бы не сказал, что там есть моя заслуга – это заслуга всей команды. Пробил головой, хотелось забить, но хорошо, что Герреро забил – в другом случае было бы очень обидно.

– В первом тайме, хоть вы и не были на поле, но было заметно, наверное, как «Шахтер» создавал давление. «Динамо» впервые пробило в направлении ворот на 41-й минуте… Было ли у вас лично ощущение, находясь на скамейке запасных, что до перерыва нужно продержаться?

– Это футбол, и мы не знали, что может произойти в следующие минуты. Конечно, было сложно, и хорошо, что до перерыва мы не пропустили.

– Какое задание было для вас перед выходом на поле – попробовать больше бить по воротам или в основном играть в отборе на своей половине поля?

– Больше помочь команде в целом, больше играть вперед, поскольку мы проигрывали, больше обострять игру. Вы видели, что они подсели во втором тайме, и уже мы создавали больше моментов. Можно сказать, поменялись ролями после перерыва (улыбается). Хорошо, что мы выиграли, и поздравляю всех болельщиков с победой.