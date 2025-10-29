Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БРАЖКО: «Во втором тайме Шахтер подсел, и у мы начали создавать моменты»
Кубок Украины
29 октября 2025, 21:23 | Обновлено 29 октября 2025, 21:40
481
0

БРАЖКО: «Во втором тайме Шахтер подсел, и у мы начали создавать моменты»

Хавбек Динамо прокомментировал Классическое дерби в Кубке Украины

29 октября 2025, 21:23 | Обновлено 29 октября 2025, 21:40
481
0
БРАЖКО: «Во втором тайме Шахтер подсел, и у мы начали создавать моменты»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко в эфире Football Hub прокомментировал волевую победу над «Шахтером» (2:1) в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

– Вы сегодня вышли на замену и фактически после вашего удара головой был забит второй мяч в ворота «Шахтера». Эта победа – пока самая важная для «Динамо» в этом сезоне?

– Во-первых, сегодня пришло довольно много болельщиков, и мы им очень благодарны за поддержку. Эта победа стала возможной благодаря им. Когда я пошел разминаться перед вторым таймом, они аплодировали, подбадривали, гнали вперед во втором тайме. В первом тайме, возможно, была какая-то неуверенность, но есть как есть, и слава Богу, что мы выиграли.

Что касается второго гола, то я бы не сказал, что там есть моя заслуга – это заслуга всей команды. Пробил головой, хотелось забить, но хорошо, что Герреро забил – в другом случае было бы очень обидно.

– В первом тайме, хоть вы и не были на поле, но было заметно, наверное, как «Шахтер» создавал давление. «Динамо» впервые пробило в направлении ворот на 41-й минуте… Было ли у вас лично ощущение, находясь на скамейке запасных, что до перерыва нужно продержаться?

– Это футбол, и мы не знали, что может произойти в следующие минуты. Конечно, было сложно, и хорошо, что до перерыва мы не пропустили.

– Какое задание было для вас перед выходом на поле – попробовать больше бить по воротам или в основном играть в отборе на своей половине поля?

– Больше помочь команде в целом, больше играть вперед, поскольку мы проигрывали, больше обострять игру. Вы видели, что они подсели во втором тайме, и уже мы создавали больше моментов. Можно сказать, поменялись ролями после перерыва (улыбается). Хорошо, что мы выиграли, и поздравляю всех болельщиков с победой.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Не надо отличать победы от поражений. Нужно смотреть на игру»
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Пришлось терпеть и ждать свой момент»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Владимир Бражко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший во всей Европе. Забарный возглавил рейтинг по важному показателю
Футбол | 29 октября 2025, 20:23 0
Лучший во всей Европе. Забарный возглавил рейтинг по важному показателю
Лучший во всей Европе. Забарный возглавил рейтинг по важному показателю

Украинец демонстрирует невероятный результат

Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Футбол | 29 октября 2025, 15:03 5
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки

По информации источника, киевский клуб заинтересован в услугах 19-летнего Дье Калонджи

ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29.10.2025, 17:41
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:24
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
27.10.2025, 22:11 2
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем