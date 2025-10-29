Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 20:22 | Обновлено 29 октября 2025, 20:29
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»

Лидер Динамо оценил победу в матче Кубка Украины

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Динамо в матче Кубка Украины обыграло Шахтер 2:1 и вышло в четвертьфинал. Один из голов забил форвард киевлян Андрей Ярмоленко.

«Я принес победу? Нет, вы ошибаетесь. Победу принесло терпение и вера друг в друга, потому что в первом тайме было очень сложно, Шахтер имел преимущество и нам пришлось терпеть. Мы понимали, что весь матч они так играть не смогут, а у нас будет свой момент. Так и случилось. А во втором тайме уже мы перехватили инициативу, когда пропустили. Понимали, что игра кубковая, нет права на ошибку, поэтому пошли вперед после гола соперника».

«Последний матч мой против Шахтера в Кубке Украины? Я не думал об этом, если честно. Просто работаю. Могут сказать, что могу смотреть на себя в зеркало, не стыдно за свою работу».

«Мой гол? У форварда такая судьба, что можно 70 минут стоять, а потом решить исход момента. Играть центрфорвардом? Не сказать, что это новая позиция для меня. Я и начинал форвардом, и в сборной Украины, и в Англии Мойес использовал меня центрфорвардом».

«Мой гол на 72-й? Да, показал буквально за минуту до этого тренеру, что еще пять минут – и меняйте меня, я наелся. Честно сказал, что больше пяти минут не отдам, а на замене те, кто сыграет не хуже», – сказал Ярмоленко.

По теме:
МИХАЙЛЕНКО: «Физическая форма, график? Сложный график и у Шахтера, и у нас»
Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Андрей Ярмоленко Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
