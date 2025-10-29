Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Мяч прилетел в голову. Как Мейреллиш открыл счет в Классическом
Кубок Украины
29 октября 2025, 19:23 | Обновлено 29 октября 2025, 19:27
0

ФОТО. Мяч прилетел в голову. Как Мейреллиш открыл счет в Классическом

На 49-й минуте Шахтер вышел вперед в игре Кубка Украины против Динамо

ФОТО. Мяч прилетел в голову. Как Мейреллиш открыл счет в Классическом
Sport.ua

29 октября в 18:00 в Киеве проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер играют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Лука Мейреллиш открыл счет для горняков на 49-й минуте кубкового матча.

Смотрите в картинках от Sport.ua: как это было.

ФОТО. Мяч прилетел в голову. Как Мейреллиш открыл счет в Классическом

Динамо Киев фото Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Лука Мейреллиш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
