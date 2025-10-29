Кубок Украины29 октября 2025, 19:23 | Обновлено 29 октября 2025, 19:27
269
0
ФОТО. Мяч прилетел в голову. Как Мейреллиш открыл счет в Классическом
На 49-й минуте Шахтер вышел вперед в игре Кубка Украины против Динамо
29 октября 2025, 19:23 | Обновлено 29 октября 2025, 19:27
269
0
29 октября в 18:00 в Киеве проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.
Киевское Динамо и донецкий Шахтер играют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лука Мейреллиш открыл счет для горняков на 49-й минуте кубкового матча.
Смотрите в картинках от Sport.ua: как это было.
ФОТО. Мяч прилетел в голову. Как Мейреллиш открыл счет в Классическом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 17:41 1
Владимир Бражко показал хороший пример
Футбол | 29 октября 2025, 20:13 0
Роман забил два гола в матче за Олимпиакос против команды Волос
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Футбол | 29.10.2025, 07:34
Футбол | 29.10.2025, 07:24
Комментарии 0
Популярные новости
28.10.2025, 13:24
28.10.2025, 11:12 9
27.10.2025, 18:33
28.10.2025, 09:25
28.10.2025, 13:27 15
28.10.2025, 06:10
27.10.2025, 19:01
27.10.2025, 22:11 2