  4. ФОТО. Яркий матч на ранней стадии Кубка. Битва грандов: Динамо – Шахтер
Кубок Украины
29 октября 2025, 18:32 | Обновлено 29 октября 2025, 18:57
ФОТО. Яркий матч на ранней стадии Кубка. Битва грандов: Динамо – Шахтер

Смотрите фотогалерею самых ярких моментов от Sport.ua

Sport.ua

29 октября в 18:00 в Киеве проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер играют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Смотрите фотогалерею Sport.ua (обновляется)

Гранды встречаются уже на ранней стадии Кубка, и дальше пройдет лишь одна команда.

ФОТО Sport.ua. Яркий матч в Кубка. Битва грандов: Динамо – Шахтер

dinamo-shahter-29102025
dinamo-shahter-29102025-foto-1
dinamo-shahter-29102025-foto-2
dinamo-shahter-29102025-foto-3
dinamo-shahter-29102025-foto-4
Динамо Киев фото Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер фотогалерея
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
