Кубок Украины
29 октября 2025, 16:29 | Обновлено 29 октября 2025, 16:31
ФОТО. Как выглядит клубный стадион Динамо перед игрой с Шахтером в Кубке

Матч 1/8 финала Кубка Украины пройдет 29 октября в 18:00 в Киеве

ФОТО. Как выглядит клубный стадион Динамо перед игрой с Шахтером в Кубке
Стадион Динамо им Лобановского

29 октября в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

В прошлом сезоне в финале Кубка Шахтер обыграл Динамо в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

В прошлом сезоне в финале Кубка Шахтер обыграл Динамо в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

В 1/16 финала Динамо победило Александрию (2:1), а Шахтер выиграл у Полесья Ставки (1:0).

ФОТО. Как выглядит клубный стадион Динамо перед игрой с Шахтером в Кубке

По теме:
ФОТО. Динамо и Шахтер провели разминку перед суперматчем в Кубке
Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко
ФОТО. Перед матчем Динамо и Шахтера работает игровая зона для фанатов
Динамо Киев фото Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
