29 октября в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

В прошлом сезоне в финале Кубка Шахтер обыграл Динамо в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

В 1/16 финала Динамо победило Александрию (2:1), а Шахтер выиграл у Полесья Ставки (1:0).

ФОТО. Как выглядит клубный стадион Динамо перед игрой с Шахтером в Кубке