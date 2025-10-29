Кубок Украины29 октября 2025, 16:29 | Обновлено 29 октября 2025, 16:31
ФОТО. Как выглядит клубный стадион Динамо перед игрой с Шахтером в Кубке
Матч 1/8 финала Кубка Украины пройдет 29 октября в 18:00 в Киеве
29 октября в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.
Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.
В прошлом сезоне в финале Кубка Шахтер обыграл Динамо в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).
В 1/16 финала Динамо победило Александрию (2:1), а Шахтер выиграл у Полесья Ставки (1:0).
ФОТО. Как выглядит клубный стадион Динамо перед игрой с Шахтером в Кубке
