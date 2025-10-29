ФОТО. Туран усмехался. Как Шахтер готовился к кубковому суперматчу с Динамо

29 октября в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

В прошлом сезоне в финале Кубка Шахтер обыграл Динамо в серии пенальти (1:1, пен. 5:6). В 1/16 финала Динамо победило Александрию (2:1), а Шахтер выиграл у Полесья Ставки (1:0).

Шахтер является действующим обладателем Кубка Украины и рекордсменом по количеству побед – горняки 15 раз завоевывали национальный трофей. Беспроигрышная кубковая серия донецкой команды продолжается уже 9 матчей, или более двух сезонов. В нынешнем турнире команда Арды Турана стартовала в сентябре со стадии 1/16 финала, обыграв любительское Полесье (Ставки) благодаря голу Луки Мейреллиша (1:0).

К украинскому классико Шахтер подходит в хорошем настроении, так как в выходные оранжево-черные уверенно обыграли Кудровку (4:0) и вышли в лидеры УПЛ. Главным героем матча стал бразильский нападающий Кауан Элиас, оформивший дубль и остающийся лучшим бомбардиром команды в сезоне (7 голов во всех турнирах).

Динамо является 13-кратным обладателем Кубка Украины, однако последний раз киевляне брали этот трофей еще в 2021 году. Текущий турнир подопечные Александра Шовковского также начали с 1/16 финала, в напряженном поединке вырвав победу у Александрии после голов Александра Пихаленка и Шолы Огундане (2:1). В УПЛ бело-синие смогли прервать свою серию неудач: после 5 подряд ничьих столичная команда в последнем туре выиграла у Кривбасса (4:0) и поднялась на второе место в таблице. Самые результативные футболисты киевлян в этом сезоне – Назарий Волошин и Виталий Буяльский (по 5 голов).

Шахтер и Динамо в Кубке Украины встречались 17 раз. 11 побед одерживали горняки, 6 противостояний остались за киевлянами. Общая разница забитых и пропущенных мячей: 40–29 (с учетом голов в добавленное время и после серии пенальти) в пользу оранжево-черных.

14 мая этого года команды играли в финале Кубка Украины – 2024/25. В основное время соперники обменялись мячами Ярмоленко и Кауана Элиаса, экстратаймы прошли без голов, а в драматичной серии пенальти победу со счетом 6:5 праздновали горняки.

На матче Динамо – Шахтер будет работать бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным (Харьков). Ассистенты – Владимир Думенко и Ярослав Поважный. Арбитры VAR – Николай Балакин и Денис Шурман.

