Тренер Шахтера U-19: «Приятно быть лидером перед матчем с Динамо»
Команда Белика опережает киевлян на 5 очков
31 октября состоится матч юношеского чемпионата Украины U-19 между Шахтером и Динамо. Команда Алексея Белика лидирует в таблице, опережая киевлян на пять очков.
«Готовимся к сопернику в обычном недельном цикле, все запланированное удается выполнять, и подходим к противостоянию в хорошем настроении. Что касается самой игры, то результат спрогнозировать сложно, ведь в матчах прямых конкурентов события могут развиваться по разным сценариям, и мы готовы к любому из них. Не смотрим на турнирное положение, хотя, конечно, приятно быть лидерами».
«Впрочем, позади только треть чемпионата. Наша команда всегда стремится добиваться максимума в каждой игре, и поединок в пятницу – не исключение. Впереди важный матч», – сказал Белик.
