Талант Манчестер Юнайтед – приоритетная цель итальянского гранда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну может в ближайшее время переехать в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «Наполи» ищет усиление в линии полузащиты и может попробовать подписать Кобби Мейну. Англичанин нравится Антонио Конте и является одной из приоритетных целей «партенопейцев».

«Наполи» пытался подписать Мейну еще в августе, во время сделки с Хойлундом. И зимой попытается снова, так как примеры Мактоминея и Расмуса подтверждают, что переход из «Юнайтед» в «Наполи» – хорошая возможность перезапуска карьеры.

Отметим, что в сезоне 2025/26 Кобби отметился одной результативной передачей в восьми матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Ранее стали известны подробности травмы полузащитника «Наполи» Кевина Де Брюйне.