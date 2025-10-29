Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Минус конкурент для Забарного? Защитник ПСЖ намерен покинуть парижский клуб
Франция
29 октября 2025, 13:53 |
276
0

Лукас Бералдо недоволен игровым временем и недоверием со стороны наставника Луиса Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Бералдо

Защитник французского ПСЖ и сборной Бразилии Лукас Бералдо намерен покинуть нынешний клуб из-за недостатка игрового времени. Об этом сообщил L'Équipe.

«Луис Энрике заявил, что молодому бразильскому защитнику Бералдо придется подождать, прежде чем претендовать на роль в стартовом составе ПСЖ.

21-летний футболист занимает лишь пятое место в иерархии центральных защитников парижской команды. Игровое время тяготит бразильца, который ищет возможности проявить себя перед чемпионатом мира.

Бералдо, приобретённый в январе 2024 года, не в восторге от своего статуса. Благодаря влиятельным посредникам Лукас дал понять руководству ПСЖ, что хочет получать больше игрового времени и ради этого готов покинуть парижскую команду», – сообщили во Франции.

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт Бералдо истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Лукас Бералдо Илья Забарный Луис Энрике
Николай Титюк Источник: L'Equipe
