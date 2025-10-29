Минус конкурент для Забарного? Защитник ПСЖ намерен покинуть парижский клуб

Защитник французского ПСЖ и сборной Бразилии Лукас Бералдо намерен покинуть нынешний клуб из-за недостатка игрового времени. Об этом сообщил L'Équipe.

«Луис Энрике заявил, что молодому бразильскому защитнику Бералдо придется подождать, прежде чем претендовать на роль в стартовом составе ПСЖ.

21-летний футболист занимает лишь пятое место в иерархии центральных защитников парижской команды. Игровое время тяготит бразильца, который ищет возможности проявить себя перед чемпионатом мира.

Бералдо, приобретённый в январе 2024 года, не в восторге от своего статуса. Благодаря влиятельным посредникам Лукас дал понять руководству ПСЖ, что хочет получать больше игрового времени и ради этого готов покинуть парижскую команду», – сообщили во Франции.

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт Бералдо истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.