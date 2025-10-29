Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марченко за 3.5 часа выиграл стартовый матч в основе турнира M25 в Китае
ITF
29 октября 2025, 13:31
153
0

Илья переиграл Чжана Миньхуэя в 1/16 финала соревнований в Цяньдаоху

Instagram. Илья Марченко

38-летний украинский теннисист Илья Марченко (АТР 1390) успешно стартовал в основной сетке хардового турнира ITF M25 в Цяньдаоху, Китай.

В 1/16 финала украинец переиграл представителя Китая Чжана Миньхуэя (АТР 2147) в трех сетах за 3 часа и 34 минуты.

ITF M25 Цяньдаоху. Хард, 1/16 финала

Чжан Миньхуэй (Китай) [Q] – Илья Марченко (Украина) [Q] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 4:6

И Марченко, и Миньхуэй стартовали в Цяньдаоху с квалификации. Илья в отборе одолел Чжен Яньцзе и Ли Вэньцзе.

Илья впервые с мая 2024 года выиграл три матча подряд. Марченко проводит первые соревнования с февраля 2025.

Во втором круге 25-тысячника Илья поборется против Сергея Фомина (Узбекистан, ATP 462).

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Капитан женской сборной Украины прошел квалификацию к 25-тысячнику в Китае
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
ITF Цяньдаоху Илья Марченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
