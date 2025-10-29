Марченко за 3.5 часа выиграл стартовый матч в основе турнира M25 в Китае

38-летний украинский теннисист Илья Марченко (АТР 1390) успешно стартовал в основной сетке хардового турнира ITF M25 в Цяньдаоху, Китай.

В 1/16 финала украинец переиграл представителя Китая Чжана Миньхуэя (АТР 2147) в трех сетах за 3 часа и 34 минуты.

ITF M25 Цяньдаоху. Хард, 1/16 финала

Чжан Миньхуэй (Китай) [Q] – Илья Марченко (Украина) [Q] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 4:6

И Марченко, и Миньхуэй стартовали в Цяньдаоху с квалификации. Илья в отборе одолел Чжен Яньцзе и Ли Вэньцзе.

Илья впервые с мая 2024 года выиграл три матча подряд. Марченко проводит первые соревнования с февраля 2025.

Во втором круге 25-тысячника Илья поборется против Сергея Фомина (Узбекистан, ATP 462).