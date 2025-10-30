Марченко снялся с матча 1/8 финала турнира ITF M25 в Цяньдаоху

38-летний украинский теннисист Илья Марченко (АТР 1390) снялся с хардового турнира ITF M25 в Цяньдаоху, Китай.

В 1/8 финала Илья должен был сыграть против представителя Узбекистана Сергея Фомина (АТР 462). Однако встреча не состоится. Причина, из-за которой Марченко отказался от борьбы, пока что неизвестна.

Марченко провел первые соревнования с февраля 2025 года. Илья стартовал из квалификации, а на старте основной сетки одолел Чжан Миньхуэй за 3.5 часа.

Фомин в четвертьфинале 25-тысячника поборется против восьмого сеяного Мицуки Вэй Ланг Леонга (Малайзия, ATP 777).