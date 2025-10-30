Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко снялся с матча 1/8 финала турнира ITF M25 в Цяньдаоху
ITF
30 октября 2025, 12:51 |
67
0

Марченко снялся с матча 1/8 финала турнира ITF M25 в Цяньдаоху

Илья не сыграет против Сергея Фомина на 25-тысячнике в Китае

30 октября 2025, 12:51 |
67
0
Марченко снялся с матча 1/8 финала турнира ITF M25 в Цяньдаоху
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

38-летний украинский теннисист Илья Марченко (АТР 1390) снялся с хардового турнира ITF M25 в Цяньдаоху, Китай.

В 1/8 финала Илья должен был сыграть против представителя Узбекистана Сергея Фомина (АТР 462). Однако встреча не состоится. Причина, из-за которой Марченко отказался от борьбы, пока что неизвестна.

Марченко провел первые соревнования с февраля 2025 года. Илья стартовал из квалификации, а на старте основной сетки одолел Чжан Миньхуэй за 3.5 часа.

Фомин в четвертьфинале 25-тысячника поборется против восьмого сеяного Мицуки Вэй Ланг Леонга (Малайзия, ATP 777).

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Марченко за 3.5 часа выиграл стартовый матч в основе турнира M25 в Китае
Капитан женской сборной Украины прошел квалификацию к 25-тысячнику в Китае
ITF Цяньдаоху Илья Марченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29 октября 2025, 21:27 7
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице

В параллельных поединках Комо обыграл Верону, Ювентус справился с Удинезе

«Не вселяет покоя». Во Франции раскритиковали Забарного
Футбол | 30 октября 2025, 09:31 5
«Не вселяет покоя». Во Франции раскритиковали Забарного
«Не вселяет покоя». Во Франции раскритиковали Забарного

Флоран Готро недоволен парой Ильи и Бералдо

Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30.10.2025, 07:47
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29.10.2025, 21:23
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Синнер стартовал на Мастерсе в Париже, начав путь к трофею и первой строчке
Теннис | 29.10.2025, 23:03
Синнер стартовал на Мастерсе в Париже, начав путь к трофею и первой строчке
Синнер стартовал на Мастерсе в Париже, начав путь к трофею и первой строчке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 6
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 10
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем