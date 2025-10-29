Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 октября 2025, 13:01
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября
ФК Шахтер. Арда Туран

В среду, 29 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Динамо Киев – Шахтер Донецк

Ggbet 3.34 – 3.50 – 2.15

19:30 Рома – Парма

Ggbet 1.54 – 4.35 – 7.47

20:00 Лорьян – ПСЖ

Ggbet 11.40 – 6.38 – 1.30

21:45 Кельн – Бавария

Ggbet 9.80 – 6.55 – 1.23

21:45 Ливерпуль – Кристал Пэлас

Ggbet 1.91 – 4.05 – 3.81

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

