Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 12:11 | Обновлено 29 октября 2025, 12:18
0

Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме

Команды были вынуждены покинуть поле из-за воздушной тревоги

Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме
ФК Виктория Сумы

Матч Кубка Украины между «Викторией» из Сум и ФК «Ингулец» был прерван в первом тайме из-за воздушной тревоги и угрозы атаки российской армии.

Команды провели на поле всего две минуты, после чего главный арбитр встречи Александр Каленов попросил футболистов покинуть поле. Игра возобновится после того, как исчезнет опасность.

«Виктория» и «Ингулец» определят обладателя путевки в 1/4 финала Кубка в поединке, который будет сыгран на стадионе имени В. Куца в городе Тростянец.

Подопечные Кобина одержали две победы в турнире – сначала одолели «Карбон», а в 1/16 финала уверенно разгромили «Подолье» со счетом 4:1. В активе «Виктории» – две успешных игры, которые завершились с одинаковым счетом 1:0 (против «Ворсклы» и «Левого Берега»).

ФОТО. Воздушная тревога в Сумской области из-за угрозы атаки российской армии

По теме:
Защитник Буковины объяснил, как команда выиграла 14 матчей подряд
Юрий ВИРТ: «Это был настоящий кубковый матч»
Виктория – Ингулец. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Ингулец воздушная тревога
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
