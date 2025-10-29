Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме

Матч Кубка Украины между «Викторией» из Сум и ФК «Ингулец» был прерван в первом тайме из-за воздушной тревоги и угрозы атаки российской армии.

Команды провели на поле всего две минуты, после чего главный арбитр встречи Александр Каленов попросил футболистов покинуть поле. Игра возобновится после того, как исчезнет опасность.

«Виктория» и «Ингулец» определят обладателя путевки в 1/4 финала Кубка в поединке, который будет сыгран на стадионе имени В. Куца в городе Тростянец.

Подопечные Кобина одержали две победы в турнире – сначала одолели «Карбон», а в 1/16 финала уверенно разгромили «Подолье» со счетом 4:1. В активе «Виктории» – две успешных игры, которые завершились с одинаковым счетом 1:0 (против «Ворсклы» и «Левого Берега»).

ФОТО. Воздушная тревога в Сумской области из-за угрозы атаки российской армии