Экс-игрок Реала раскритиковал Винисиуса за чрезмерные эмоции в Эль-Класико
Сами Хедира не понял реакции бразильца на замену
Бывший игрок сборной Германии и мадридского «Реала» Сами Хедира прокомментировал поведение Винисиуса Жуниора во время победного матча Эль-Класико в рамках десятого тура Ла Лиги (2:1).
Бразильский футболист разозлился на главного тренера Хаби Алонсо из-за того, что тот заменил его на 72-й минуте.
Винисиус не пожал руку тренеру, кричал и ушел в подсобное помещение под трибунами, что сильно удивило экс-футболиста «сливочных».
«Можно злиться на тренера. В этом нет ничего страшного. Но всегда нужно помнить, что ты часть команды. Представьте на минуту, что мы играем в падель, и я выхожу вместо тебя и злюсь так сильно – это сразу вызовет у тебя негативные эмоции. Вышел Родриго. Можно злиться на тренера, но не до такого уровня и не с таким языком тела», – сказал Хедира.
