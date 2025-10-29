Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Реала раскритиковал Винисиуса за чрезмерные эмоции в Эль-Класико
Испания
29 октября 2025, 17:05 |
Сами Хедира не понял реакции бразильца на замену

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бывший игрок сборной Германии и мадридского «Реала» Сами Хедира прокомментировал поведение Винисиуса Жуниора во время победного матча Эль-Класико в рамках десятого тура Ла Лиги (2:1).

Бразильский футболист разозлился на главного тренера Хаби Алонсо из-за того, что тот заменил его на 72-й минуте.

Винисиус не пожал руку тренеру, кричал и ушел в подсобное помещение под трибунами, что сильно удивило экс-футболиста «сливочных».

«Можно злиться на тренера. В этом нет ничего страшного. Но всегда нужно помнить, что ты часть команды. Представьте на минуту, что мы играем в падель, и я выхожу вместо тебя и злюсь так сильно – это сразу вызовет у тебя негативные эмоции. Вышел Родриго. Можно злиться на тренера, но не до такого уровня и не с таким языком тела», – сказал Хедира.

Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
