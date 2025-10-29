Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Конфликт в Мадриде. Винисиус решил искать новый клуб из-за Хаби Алонсо
Испания
29 октября 2025, 11:53
Конфликт в Мадриде. Винисиус решил искать новый клуб из-за Хаби Алонсо

Вингер сборной Бразилии недоволен отношением со стороны главного тренера мадридского клуба

Конфликт в Мадриде. Винисиус решил искать новый клуб из-за Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор намерен покинуть чемпионат Испании, если не будет получать регулярного игрового времени. Об этом сообщил The Touchline.

В матче Ла Лиги против «Барселоны» (2:1), который состоялся 26 октября, главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо отправил Винисиуса на скамейку запасных во втором тайме, что не понравилось игроку.

Он использовал нецензурную лексику в сторону наставника «сливочных» и разозлился на испанского специалиста после матча. Винисиус попросил своего агента найти другую команду, в которой бразилец мог бы регулярно выходить на футбольное поле.

По информации источника, вингер не будет продлевать контракт с «Реалом», если Алонсо не изменит свое отношение к звездному бразильцу. Игроку не нравится, что во многих матчах он вынужден покидать поле во втором тайме.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт бразильского футболиста истекает в июне 2027 года.

