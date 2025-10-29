Конфликт в Мадриде. Винисиус решил искать новый клуб из-за Хаби Алонсо
Вингер сборной Бразилии недоволен отношением со стороны главного тренера мадридского клуба
Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор намерен покинуть чемпионат Испании, если не будет получать регулярного игрового времени. Об этом сообщил The Touchline.
В матче Ла Лиги против «Барселоны» (2:1), который состоялся 26 октября, главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо отправил Винисиуса на скамейку запасных во втором тайме, что не понравилось игроку.
Он использовал нецензурную лексику в сторону наставника «сливочных» и разозлился на испанского специалиста после матча. Винисиус попросил своего агента найти другую команду, в которой бразилец мог бы регулярно выходить на футбольное поле.
По информации источника, вингер не будет продлевать контракт с «Реалом», если Алонсо не изменит свое отношение к звездному бразильцу. Игроку не нравится, что во многих матчах он вынужден покидать поле во втором тайме.
В нынешнем сезоне Винисиус провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт бразильского футболиста истекает в июне 2027 года.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Vinicius and Xabi Alonso are not on speaking terms.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 28, 2025
Vini told his agent that he would like to leave Madrid if he was not an undisputed starter. If nothing changes, he's not likely to renew his contract.
— @ellarguero pic.twitter.com/DUfG8v4wQT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова
Водитель клубного автобуса «Кудровки» не справился с управлением перед игрой с Шахтером