Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич оценил шансы Динамо и Шахтера в матче 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины
29 октября 2025, 09:27 |
876
2

Маркевич оценил шансы Динамо и Шахтера в матче 1/8 финала Кубка Украины

Именитый тренер сделал прогноз на поединок, который состоится в среду, 29 октября

29 октября 2025, 09:27 |
876
2 Comments
Маркевич оценил шансы Динамо и Шахтера в матче 1/8 финала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на поединок 1/8 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 29 октября – сильнейшего определят киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

– Мирон Богданович, кто ваш фаворит в кубковом матче «Динамо» – «Шахтер»?

– В этой игре у меня нет фаворита. Я думаю, что у этих соперников шансы на выход в четвертьфинал – 50 на 50. Однако, главное сражение между этими командами состоится в ближайший уикенд в чемпионате. И мне почему-то кажется, что успех команды разделят пополам (улыбается – прим).

– Каким будет ваш прогноз на кубковый поединок «Динамо» – «Шахтер»?

– Я не исключаю, что в этой встрече будет серия одиннадцатиметровых. Однако, опять-таки, главная ставка, что у динамовцев, что у «горняков» будет направлена ​​на победу в матче чемпионата, который состоится 2 ноября, – считает Маркевич.

По теме:
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФЕДЕЦКИЙ: «Классико? Пусть не драки, а стычки, думаю, будут»
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29 октября 2025, 07:51 2
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова

ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
Футбол | 29 октября 2025, 04:06 3
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском

Михаил Мудрик нашел свою точку опоры

В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Футбол | 28.10.2025, 15:17
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Футбол | 28.10.2025, 18:07
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFoodBol
Не заметно что кубок менее важен, глядя на финальные батлы наших грандов. А тут уже в 1/8 почти финал. Интересно кто же победит?
Ответить
0
Dynamo1927
Полностью согласен, игра в чемпионате с шахтой важнее. Для обоих команд. 
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 1
Футбол
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 1
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем