Маркевич оценил шансы Динамо и Шахтера в матче 1/8 финала Кубка Украины
Именитый тренер сделал прогноз на поединок, который состоится в среду, 29 октября
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на поединок 1/8 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 29 октября – сильнейшего определят киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
– Мирон Богданович, кто ваш фаворит в кубковом матче «Динамо» – «Шахтер»?
– В этой игре у меня нет фаворита. Я думаю, что у этих соперников шансы на выход в четвертьфинал – 50 на 50. Однако, главное сражение между этими командами состоится в ближайший уикенд в чемпионате. И мне почему-то кажется, что успех команды разделят пополам (улыбается – прим).
– Каким будет ваш прогноз на кубковый поединок «Динамо» – «Шахтер»?
– Я не исключаю, что в этой встрече будет серия одиннадцатиметровых. Однако, опять-таки, главная ставка, что у динамовцев, что у «горняков» будет направлена на победу в матче чемпионата, который состоится 2 ноября, – считает Маркевич.
