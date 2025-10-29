Маркевич оценил шансы Динамо и Шахтера в матче 1/8 финала Кубка Украины

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на поединок 1/8 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 29 октября – сильнейшего определят киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

– Мирон Богданович, кто ваш фаворит в кубковом матче «Динамо» – «Шахтер»?

– В этой игре у меня нет фаворита. Я думаю, что у этих соперников шансы на выход в четвертьфинал – 50 на 50. Однако, главное сражение между этими командами состоится в ближайший уикенд в чемпионате. И мне почему-то кажется, что успех команды разделят пополам (улыбается – прим).

– Каким будет ваш прогноз на кубковый поединок «Динамо» – «Шахтер»?

– Я не исключаю, что в этой встрече будет серия одиннадцатиметровых. Однако, опять-таки, главная ставка, что у динамовцев, что у «горняков» будет направлена ​​на победу в матче чемпионата, который состоится 2 ноября, – считает Маркевич.