ВИДЕО. Судаков впечатлил своей тренировкой с экс-звездой Барсы

Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram опубликовал любопытное видео.

В сторис 23-летний футболист выложил видео практики штрафных ударов на тренировке лиссабонского клуба.

Компанию ему составил экс-футболист «Барселоны» и легенда «Бенфики» Симау Саброза.

«Практика ведет к совершенству», – подписал видео Судаков и поблагодарил Симау за дополнительную тренировку.