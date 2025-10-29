ВИДЕО. Судаков впечатлил своей тренировкой с экс-звездой Барсы
Георгий Судаков опубликовал видео с Симау
Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram опубликовал любопытное видео.
В сторис 23-летний футболист выложил видео практики штрафных ударов на тренировке лиссабонского клуба.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Компанию ему составил экс-футболист «Барселоны» и легенда «Бенфики» Симау Саброза.
«Практика ведет к совершенству», – подписал видео Судаков и поблагодарил Симау за дополнительную тренировку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперты пока сходятся во мнении, что решение по громкому кейсу «горожан» будет до конца года
Экс-промоутер против боя с Уордли