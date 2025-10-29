Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 октября 2025, 03:28
ВИДЕО. Судаков впечатлил своей тренировкой с экс-звездой Барсы

Георгий Судаков опубликовал видео с Симау

ВИДЕО. Судаков впечатлил своей тренировкой с экс-звездой Барсы
Instagram. Георгий Судаков

Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram опубликовал любопытное видео.

В сторис 23-летний футболист выложил видео практики штрафных ударов на тренировке лиссабонского клуба.

Компанию ему составил экс-футболист «Барселоны» и легенда «Бенфики» Симау Саброза.

«Практика ведет к совершенству», – подписал видео Судаков и поблагодарил Симау за дополнительную тренировку.

Максим Лапченко Источник: Instagram
