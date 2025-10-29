Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легенда МЮ рассказал о своем похищении. Шокирующая история
29 октября 2025, 01:14 |
ФОТО. Легенда МЮ рассказал о своем похищении. Шокирующая история

Димитар Бербатов рассказал, как в болгарском футболе осуществлялись трансферы

ФОТО. Легенда МЮ рассказал о своем похищении. Шокирующая история
Youtube. Димитар Бербатов и Рио Фердинанд

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал, что в юности его похитили в Болгарии, когда другой клуб пытался переманить его из ЦСКА София.

В интервью Рио Фердинанду Бербатов признался, что ему было 18 лет, когда товарищ по команде привез его в ресторан, где сидела группа мужчин. «Это были тяжелые времена, разные банды», – вспоминает он.

«Мы вошли, и за одним столом сидел мужчина, а за другими – здоровенные парни, типичные балканцы. Они просто смотрели, пугающе молчали. Мужчина сказал: «Мы знаем о тебе. Ты должен сменить клуб. Мы хотим тебя». Я ответил, что счастлив в ЦСКА, а он: «Не волнуйся, всё устроим»».

Бербатов испугался и умолял позвонить отцу. Лишь через три часа ему разрешили. «Я сказал: «Папа, я не знаю, где я. Вокруг огромные парни». Он ответил: «Спокойно, я все улажу»».

В итоге отец забрал сына, и нападающий остался в своем клубе. «Я думал, что это конец. Тогда понял – нужно быстро повзрослеть», – говорит Бербатов.

Позже он назвал переход в «Байер» лучшим решением в жизни. После пяти лет в Германии он играл за «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», «Монако», ПАОК и индийский «Керала Бластерс».

Димитар Бербатов Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Максим Лапченко Источник: The Sun
